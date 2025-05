Barwy szczęścia. Powrót Sebastiana do Dominiki w nowym sezonie! Znów będą z Mateuszkiem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Marczakowie nie będą sobie mieli nic do zarzucenia. Sami uknuli intrygę, by Józefinę połączyć z Andrzejem – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Sebastian wróci do kraju w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sebastian w końcu wróci do Polski! Kowalski zakończy kontrakt w Brazylii, gdzie wyśle go wcześniej Marek, gdyż sam będzie wolał zostać w kraju, aby zająć się chorą na Alzheimera matką Krystyną (Hanna Bieluszko) i dzięki temu będzie miał okazję spędzić trochę czasu z córką Wioletką (Sara Kudaj), która akurat przyleci z Iwoną (Izabela Zwierzyńska) na kilka dni.

Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i kontrakt męża Dominiki wreszcie dobiegnie końca, dzięki czemu będzie mógł w końcu wrócić do stęsknionej żony, ale nie tylko, gdyż będzie czekał na niego ktoś jeszcze!

Bloch-Kowalscy znów będą musieli zająć się Mateuszkiem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Karolina Chapko pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z planu z Markiem Krupskim i Filipem Kowalewiczem, które i "Barwy szczęścia" udostępniły na swoim oficjalnym profilu! Na fotografiach znów widzimy ich w komplecie, ale bez Soni!

Czy to oznacza, że matka Mateuszka znów podrzuci im chłopca tylko na chwilę, a tym samym ponownie odwlecze ich marzenia o adopcji dziecka? A może tym razem chłopiec zostanie z nimi na dłużej? I czy będzie miał na to wpływ Stefaniak (Paweł Ławrynowicz)? Tym bardziej, że sam opis aktorki daje do myślenia, co tak naprawdę wydarzy się w ich życiu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

- Tę trójkę już znacie!! ♥️♥️♥️ Szykujemy dla Was piękne, nowe przygody! Myślicie, że Dominika znów wpadnie w kłopoty a może w jej życiu w końcu zapanuje spokój #onset#planzdjeciowy#serial#work#tv#family @barwyszczescia.official @marekkrupski_official @filipkowalewicz - skomentowała Karolina Chapko.

Co wydarzy się w życiu małżonków w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

I w to trafił jeden z fanów serialu, który bezbłędnie wytypował, co stanie się w życiu Dominiki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach! I niestety tak przyjemnie i miło jak na zdjęciach nie będzie, co w komentarzach potwierdzili i sami aktorzy!

- Nowe przygody Dominiki? Czyli będzie się działo! Inwencja scenarzystów nie zna granic, ale pamiętając historię tej postaci, łatwo mieć nie będzie... - uznał 1 z fanów, który trafił w samą 10!

- W dychę !!!!😂😮 - spuentowała aktorka, co potwierdził i jej serialowy partner - Dokładnie.

A zatem już wiadomo, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej scenarzyści ponownie nie oszczędzą Bloch-Kowalskich, a radość z powrotu Sebastiana wcale nie potrwa długo! A to dlatego, że jemu i Dominice przyjdzie zmierzyć się z kolejnymi problemami! Jaką rolę tym razem odegra w tym Mateuszek? Tego dowiemy się już za 3 miesiące!