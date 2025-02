Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Rozprawa Kasi! Opuści areszt, ale i tak pójdzie siedzieć za zabicie Szymańskiego? - ZDJĘCIA

W kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) stanie przed sądem! I choć Sadowska opuści areszt, to zbyt długo nie nacieszy się wolnością! A wszystko przez to, że wciąż będzie oskarżona o śmierć Szymańskiego (Jacek Grondowy), za którą ostatecznie przyjdzie jej odpowiedzieć. W nowych odcinkach „Barw szczęścia” odbędzie się rozprawa Kasi, w trakcie której zapadnie finalny wyrok co do jej przyszłości! Czy Sadowska wyląduje w więzieniu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!