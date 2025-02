Barwy szczęścia, odcinek 3141: Kasia wyjdzie z więzienia i wyzna Mariuszowi miłość! Wreszcie doczeka się tych słów

"Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie moment, na który wszyscy czekali! Kasia pożegna się z celą i wyjdzie na wolność. Ale nie będzie to zwykły powrót do domu – przed aresztem czekać na nią będzie Mariusz, który nie ukryje emocji.

Dla Kasi ta chwila będzie jak uwolnienie się z koszmaru. Pierwsze, co zrobi, to poprosi Mariusza, by jak najszybciej zabrał ją do domu, gdzie czeka na nią jej syn, Ksawery (Bartosz Gruchot). Gdy w końcu przekroczy próg mieszkania i go zobaczy, nie będzie mogła powstrzymać łez.

Kasia w 3141 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Mariuszowi miłość!

Jak podaje portal światseriali.interia.pl Kasia zaraz po wyjściu z więzienia, w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyzna Karpiukowi miłość! Górka, po trudnych chwilach spędzonych za kratami miała czasu, aby wszystko sobie przemyśleć i dotarło do niej, że Mariusz jest rzeczywiście miłością jej życia.

Po wzruszającym powrocie do domu Kasia znajdzie chwilę na rozmowę z Mariuszem. Mężczyzna nie będzie mógł patrzeć jej w oczy, wyrzuty sumienia nie dadzą mu spokoju. W 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz przeprosi Kasię, że przez jego błędy trafiła za kratki. Powie, że gdyby nie jego próby zacierania śladów, to ona nigdy by nie została zamknięta.

Ale Kasia nie pozwoli, by Mariusz dłużej się obwiniał! W tym momencie nastąpi coś, czego on kompletnie się nie spodziewał. Kasia w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyzna mu miłość! Powie, że w więzieniu miała dużo czasu, by wszystko przemyśleć, i teraz jest pewna, że kocha go całym sercem.

- Jestem teraz chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - odpowie szczęśliwy Mariusz, gdy usłyszy "kocham cię".

Łukasz w 3141 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Kasi, że kocha Agnieszkę! Była żona będzie w szoku

To nie koniec wstrząsających wydarzeń! Łukasz (Michał Rolnicki) w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" poinformuje Kasię, swoją byłą żonę, że zakochał się w jej siostrze, Agnieszce (Katarzyna Tlałka) i to właśnie z nią chce spędzić resztę swojego życia. Jak na taką wiadomość zareaguje Górka? Czy zaakceptuje związek Łukasza i Agnieszki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!