Barwy szczęścia, odcinek 3125: Agnieszka i Łukasz w potrzasku po wspólnej nocy! Dopiero wtedy zrozumieją, co zrobili - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3125 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka i Łukasz będą spędzać już ostatnie chwile na wspólnych wakacjach na Mazurach! Tyle, że będą już one inne niż do tej pory, gdyż oboje ogarną pierwsze poważne obawy i wątpliwości! A wszystko przez to, że ostatniego wieczoru para da się w końcu ponieść namiętności i wyląduje razem w łóżku! Mąż i siostra aresztowanej Kasi (Katarzyna Glinka) spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc, po której zrozumieją, że jest im ze sobą tak dobrze, że już nie chcą ze sobą żyć. Choć to wcale nie będzie takie proste…

- Od dawna czegoś takiego nie czułem... Na samą myśl o tobie się uśmiecham… - wyzna Łukasz, na co Agnieszka w 3125 odcinku „Barw szczęścia” oczywiście zrewanżuje się podobnym wyznaniem, po którym jednak najdzie ją chwila refleksji - Ale jednocześnie przeraża mnie to…

Przeszkody na drodze Agnieszki i Łukasza w 3125 odcinku „Barw szczęścia”!

I nic dziwnego, gdyż przecież w 3125 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz wciąż będzie formalnie mężem Kasi, a ona jej siostrą, przez co nie będzie się z tym dobrze czuła. I choć małżeństwo Sadowskich będzie widniało już wyłącznie na papierze, gdyż ich namiętność już dawno wygasła, gdy jego żona ostatecznie wybrała Mariusza, to jednak dla Agnieszki to wciąż nie będzie takie łatwe. Tym bardziej, że szybko znajdą się i kolejne przeszkody...

- Kasia formalnie wciąż jest twoją żoną… i moją siostrą! - przypomni mu Agnieszka.

- Między nami już dawno nie ma nic romantycznego, ona kocha Mariusza – zapewni ją Łukasz, który akurat w tym przypadku będzie spokojny, ale w sytuacji syna (Bartosz Gruchot) w 3125 odcinku „Barw szczęścia” już nie aż tak - Raczej myślę o Ksawerym… Jak jemu to przekazać?

- A mojemu ojcu? - dołoży ukochana, myśląc oczywiście o Czesławie (Marian Jaskulski).

Sadowski zwiąże się z siostrą żony w 3125 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale ostatecznie w 3125 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz uzna, że nonsens, gdyż przecież we wszystkim będzie chodziło o to, aby to oni byli szczęśliwi, a nie tylko ich najbliżsi, na których do tej pory wyłącznie się skupiali. Szczególnie, że oni już odnajdą swoje szczęście, a więc teraz przyjdzie kolej i na nich!

- Posłuchaj... Nie możemy ciągle myśleć o innych, bo wszystkich i tak nie zadowolimy! Nasi byli partnerzy poukładali sobie życie i my też mamy prawo do szczęścia… - uzna Sadowski, choć w 3125 odcinku „Barw szczęścia” nie uspokoi tym do końca Agnieszki. Ale finalnie i ona zgodzi się zaryzykować!