Barwy szczęścia po wakacjach. Skandal przed rozprawą rozwodową! Irena będzie zszokowana decyzją Tolka

Tolek odzyska wolność

Dla Tolka (Marek Siudym) zbliżający się termin rozprawy rozwodowej to moment pełen sprzecznych emocji. W szczerej rozmowie z Basią (Sławomira Łozińska) senior przyzna, że rozpad małżeństwa z Ireną (Krystyna Tkacz) traktuje jako osobistą porażkę. Z drugiej strony ma jednak świadomość, że to jedyna droga do odzyskania wolności.

Z oficjalnego pisma, które Koszyk otrzyma z sądu w pierwszych powakacyjnych odcinkach 19. sezonu, jasno wynika, że sprawa zostanie sfinalizowana na początku wiosny. Tolek przyjmie tę wiadomość z ulgą.

– Wiosna, nowy początek... W sam raz – oznajmi z nadzieją Basi, licząc na to, że ten symboliczny moment przyniesie mu upragniony "nowy początek".

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Niezręczna propozycja mieszkaniowa

Sprawy skomplikują się jednak bardzo szybko za sprawą Jaworskiego (Jacek Kałucki). Podczas przypadkowego spotkania w restobarze, Tolek dowie się od kolegi, że Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) pilnie potrzebuje dachu nad głową. Kobieta zrezygnowała bowiem z wynajmu mieszkania od Jaworskiego, by oddać lokum swojej synowej.

Niewiele myśląc, Koszyk wpadnie na pomysł, by zaoferować Józefinie wolny pokój w domu Basi na Zacisznej. Kiedy dumna Rawiczowa początkowo odrzuci tę ofertę, do akcji wkroczy sama Grzelakowa. Początkowo Basia zareaguje złością na samowolkę Tolka:

– Marczakowie też mają duży dom! – wykrzyczy mu prosto w twarz, oburzona, że partner próbuje meblować jej życie.

Po chwili jednak górę weźmie jej dobre serce i chęć pomocy kobiecie w potrzebie.

– Tyle że teraz ona się może unieść honorem... – westchnie zaniepokojona Grzelakowa.

Rawiczowa wprowadzi się do Basi i Tolka

Basia postanowi osobiście spotkać się z Józefiną i zapewnić ją, że propozycja Tolka jest w pełni aktualna. Choć Rawiczowa będzie miała opory, obawiając się, że stanie się dla kogoś ciężarem, ostatecznie da się przekonać i przyjmie zaproszenie pod dach na Zacisznej.

Taki obrót spraw to gotowy przepis na obyczajowy skandal. Jak zareaguje Irena, gdy dowie się, że jej wciąż formalny mąż zamieszkał z Rawiczową – kobietą, w której od dawna widzi swoją największą rywalkę? Wszystko wskazuje na to, że ta informacja podziała na nią jak płachta na byka, a zszokowana żona Tolka może wykorzystać ten fakt jako potężną broń podczas zbliżającej się rozprawy rozwodowej.

Kiedy nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia"?

Premierowe odcinki nowego sezonu „Barw szczęścia” ruszają w TVP2 już w poniedziałek, 7 września. Przez całe lato widzowie mogą przypomnieć sobie dotychczasowe losy bohaterów – powtórki 18. sezonu emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30.

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