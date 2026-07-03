Barwy szczęścia po wakacjach. Skandal przed rozprawą rozwodową! Irena będzie zszokowana decyzją Tolka

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-03 15:14

Nadchodzący sezon „Barw szczęścia” zapowiada się emocjonująco. Wiele zmian nastąpi w życiu Tolka Koszyka (Marek Siudym) . Choć mężczyzna odlicza dni do oficjalnego rozstania z żoną Ireną (Krystyna Tkacz) , jego najnowsza decyzja mieszkaniowa może doprowadzić Irenę do wściekłości. Czy ten ruch zniszczy szanse na spokojny rozwód?

Tolek odzyska wolność

Dla Tolka (Marek Siudym) zbliżający się termin rozprawy rozwodowej to moment pełen sprzecznych emocji. W szczerej rozmowie z Basią (Sławomira Łozińska) senior przyzna, że rozpad małżeństwa z Ireną (Krystyna Tkacz) traktuje jako osobistą porażkę. Z drugiej strony ma jednak świadomość, że to jedyna droga do odzyskania wolności.

Z oficjalnego pisma, które Koszyk otrzyma z sądu w pierwszych powakacyjnych odcinkach 19. sezonu, jasno wynika, że sprawa zostanie sfinalizowana na początku wiosny. Tolek przyjmie tę wiadomość z ulgą.

Wiosna, nowy początek... W sam raz – oznajmi z nadzieją Basi, licząc na to, że ten symboliczny moment przyniesie mu upragniony "nowy początek".

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Niezręczna propozycja mieszkaniowa

Sprawy skomplikują się jednak bardzo szybko za sprawą Jaworskiego (Jacek Kałucki). Podczas przypadkowego spotkania w restobarze, Tolek dowie się od kolegi, że Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) pilnie potrzebuje dachu nad głową. Kobieta zrezygnowała bowiem z wynajmu mieszkania od Jaworskiego, by oddać lokum swojej synowej.

Niewiele myśląc, Koszyk wpadnie na pomysł, by zaoferować Józefinie wolny pokój w domu Basi na Zacisznej. Kiedy dumna Rawiczowa początkowo odrzuci tę ofertę, do akcji wkroczy sama Grzelakowa. Początkowo Basia zareaguje złością na samowolkę Tolka:

– Marczakowie też mają duży dom! – wykrzyczy mu prosto w twarz, oburzona, że partner próbuje meblować jej życie.

Po chwili jednak górę weźmie jej dobre serce i chęć pomocy kobiecie w potrzebie.

– Tyle że teraz ona się może unieść honorem... – westchnie zaniepokojona Grzelakowa.

Rawiczowa wprowadzi się do Basi i Tolka

Basia postanowi osobiście spotkać się z Józefiną i zapewnić ją, że propozycja Tolka jest w pełni aktualna. Choć Rawiczowa będzie miała opory, obawiając się, że stanie się dla kogoś ciężarem, ostatecznie da się przekonać i przyjmie zaproszenie pod dach na Zacisznej.

Taki obrót spraw to gotowy przepis na obyczajowy skandal. Jak zareaguje Irena, gdy dowie się, że jej wciąż formalny mąż zamieszkał z Rawiczową – kobietą, w której od dawna widzi swoją największą rywalkę? Wszystko wskazuje na to, że ta informacja podziała na nią jak płachta na byka, a zszokowana żona Tolka może wykorzystać ten fakt jako potężną broń podczas zbliżającej się rozprawy rozwodowej.

Kiedy nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia"?

Premierowe odcinki nowego sezonu „Barw szczęścia” ruszają w TVP2 już w poniedziałek, 7 września. Przez całe lato widzowie mogą przypomnieć sobie dotychczasowe losy bohaterów – powtórki 18. sezonu emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30.

Tolek i Basia siedzą przy stole z Józefem. O zawiłych losach bohaterów Barw szczęścia przeczytasz na SE Superseriale.
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