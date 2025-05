Barwy szczęścia, ostatni odcinek 3202: Szczepan skompromituje się przed Gabrysią! Jego prezent wywoła tylko zażenowanie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Jednej rzeczy Józefina nigdy sobie nie wybaczy. To będzie zła wróżba! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Barw szczęścia. Natalia oszuka Cezarego w sprawie Józefiny! To kłamstwo wykończy ją w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3202 ostatni finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, Szczepan zaprosi Gabrysię do baru SezoNova Żabci (Hanna Klepacka), by wręczyć jej świąteczny prezent. Zamiast romantycznego gestu, nauczycielka otrzyma jednak zegar emitujący odgłosy ptaków. Gabrysia będzie zszokowana takim wyborem i zapyta, czy prezent ma odmierzać im czas, sugerując, że są rzeczy, których nie powinno się wręczać. Szczepan zawstydzi się i spróbuje wyjaśnić, że nie o to mu chodziło, ale niesmak pozostanie...

Gabrysia dostanie nietrafiony prezent w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

Gabrysia w ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" poczuje się niedoceniona i niezrozumiana przez Szczepana. Zamiast romantycznego gestu, otrzyma prezent, który wywoła u niej zażenowanie. Na domiar złego mecenas Krajewski będzie miał wrażenie, że Gabrysia nie traktuje ich relacji poważnie, co doprowadzi do poważnej rozmowy między nimi.

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, niezręczna sytuacja z prezentem może mieć poważne konsekwencje dla związku Szczepana i Gabrysi. Nauczycielka poczuje się zawiedziona i zacznie wątpić w ich relację, czy aby na pewno w ogóle do siebie pasują.

Gabrysia w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" zasugeruje Szczepanowi, że nie traktuje go na poważnie

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, padnie bardzo mocna sugestia. Otóż nauczycielka da do zrozumienia, że nie widzi w Szczepanie partnera na poważnie. Okaże się niestety, że tylko Krajewski poczuje silną potrzebę opowiedzenia rodzicom o Gabrysi, za to Niedzielska nawet nie wspomni o Szczepanie swoim najbliższym. Czy ich związek nie przetrwa? O tym przekonamy się już w nowym sezonie.