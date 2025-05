Koniec Barw szczęścia. Gabrysia i Szczepan zaczną od początku w ostatnim 3202 odcinku. Zaprosi go do wspólnego życia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Szczepan dał Gabrysi do wglądu swoje akta wyciągnięte z prokuratury – desperacki gest ostatniej szansy, by jednak go nie skreślała. Tonący brzytwy się chwyta, a Krajewski uchwycił się własnych krętactw, by okazać szczerość. Wszystko dla kobiety, w której mocno i prawdziwie się zakochał.

Szczepan się zmieni w serialu „Barwy szczęścia"

Szczepan nadal pracuje w Grunteksie, w sprawie którego Weronika (Maria Świłpa) i Błażej (Piotr Ligienza) prowadzą dziennikarskie śledztwo. Ale nie jest mu już po drodze z zarządzającym nim deweloperem gangsterem Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj), byłym partnerem Natalii (Maria Dejmek). Już nie chce krzywdzić ludzi. Chce być wart Gabrysi, która stała się dla niego najważniejsza.

Gabrysia otworzy dla Szczepana niebo w finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" przed wakacjami Gabrysia i Szczepan umówią się w SezoNOVYm przed świętami. Oboje będą mieli torby z prezentami. Gabi dostanie winyl „Brooklyn Jazz Collection” – właśnie marzyła o tej płycie - i zegar ścienny, który o każdej godzinie budzi trelem innego ptaka.

- Będziesz mnie uczył ornitologii? - zapyta Niedzielska śmiejąc się.

- Coś ty! Ja nic nie wiem o ptakach – odpowie Szczepan.

- To pouczymy się razem – stwierdzi Gabrysia, a jemu zabraknie tchu. Z wrażenia, bo będzie to oznaczało tylko jedno i zarazem bardzo wiele. Gabi właśnie, niejako oficjalnie, zaprosiła go do dzielenia z nim życia. O tym marzył od tak dawna… Jego spojrzenie będzie w tej chwili wyrażać więcej, niż tysiąc słów...