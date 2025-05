Koniec Barw szczęścia. Osobne święta Gabrysi i Szczepana w ostatnim 3202 odcinku! Zrozumie, że nie traktuje tego poważnie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Gabrysia i Szczepan spotkają się w "Restobarze Sezonovym", aby wymienić się świątecznymi prezentami. Tym bardziej, że kochankowie nie spędzą razem Bożego Narodzenia, w związku z czym dopiero teraz nadarzy im się taka okazja, gdyż wcześniej nie będzie na to czasu.

Ale co się odwlecze to nie uciecze, gdyż już ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną Niedzielska i Krajewski sobie to odbiją. I warto będzie czekać, gdyż okaże się, że trafią z podarunkami w 100%. A to jeszcze bardziej ich do siebie zbliży!

Szczepan przekona się, że Gabrysia wciąż nie myśli o nim poważnie w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami!

Do tego stopnia, że w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Szczepan aż zacznie żałować, że Gabrysia jednak nie spędziła z nim świąt. Tym bardziej, że sam już zdąży się nią nachwalić przed rodzicami, ale jak się okaże tylko on, gdyż o nim Niedzielska nawet nie wspomni swoim najbliższym.

I to w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną nieco go zaboli, gdyż wówczas zda sobie sprawę, że ukochana dalej nie traktuje go poważnie i to nawet mimo tego, że on tak się stara zatrzeć po sobie to wcześniejsze złe wrażenie...

- Powinniśmy byli spędzić te święta razem. Poznałabyś moich rodziców. Opowiedziałem im o tobie. A twoi jak zareagowali na to, że się spotykamy? - zainteresuje się Szczepan.

- Jeszcze im nie powiedziałam - przyzna niechętnie Gabrysia.

- Nie traktujesz tego jeszcze poważnie? - zasmuci się Krajewski.

Niedzielskiej nie uda się wytłumaczyć Krajewskiemu w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną!

Reakcja Szczepana w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami nie ujdzie uwadze Gabrysi, która spróbuje się z tego dość niefortunnie wytłumaczyć. Ale na szczęście dla niej uratuje ją przed tym telefon ze szkoły!

- Wiesz, jak to ze mną jest... - zacznie tłumaczyć się Niedzielska, ale w tym momencie zadzwoni do niej telefon, na który od razu skieruje swój wzrok - Ojej, przepraszam cię to ze szkoły. Muszę odebrać...

I choć w pierwszej chwili w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną dyrektorka odetchnie z ulgą, to gdy usłyszy co się stało, to wcale tak dobrze nie będzie! A to dlatego, że wpadnie z deszczu pod rynnę...

- Halo. Jaka awaria? - przerazi się Gabrysia.