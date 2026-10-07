Barwy szczęścia, odcinek 3425: Daniel rzuci się na Adama z pięściami! Wszystko przez Emila

W 3425. odcinku „Barw szczęścia” Daniel zaatakuje Adama przez Emila

Relacja Daniela z Adamem od początku jest bardzo napięta. Adam, który zmaga się z uzależnieniem, zamieszkał u Pyrków, a jego obecność szybko stała się źródłem problemów. Daniel jako ojciec Emila będzie szczególnie wyczulony na wszystko, co może zagrozić jego synowi. W 3417. odcinku „Barw szczęścia” posunął się nawet do porwania Adama. Daniel uznał wtedy, że tylko w ten sposób może zapewnić Emilowi bezpieczeństwo. Jego decyzja miała jednak poważne konsekwencje. W 3418. odcinku Adam, przebywając w szpitalu, oskarżył rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego. W 3425. odcinku konflikt ponownie wybuchnie. Adam będzie pomagał Emilowi w nauce, gdy nagle pojawi się Daniel. Widok uzależnionego mężczyzny u boku syna doprowadzi go do furii. Ojciec chłopca straci panowanie nad sobą i będzie o krok od rzucenia się na Adama z pięściami.

Adam zbliży się do Emila w 3425. odcinku „Barw szczęścia”

Co ważne, relacja Adama z Emilem nie zawsze wyglądała tak jak obecnie. W 3424. odcinku „Barw szczęścia” chłopak początkowo traktował lokatora z dużą wrogością. Wspólna nauka matematyki sprawiła jednak, że jego nastawienie zaczęło się zmieniać. Adam pomógł Emilowi w lekcjach, a także opowiedział mu o bolesnej traumie z dzieciństwa. Dzięki temu chłopak spojrzał na niego inaczej. W 3425. odcinku Adam nadal będzie próbował go wspierać, tym razem pomagając mu w nauce. To właśnie ta coraz bliższa relacja nie spodoba się Danielowi. Mężczyzna nie będzie chciał, by Adam miał wpływ na jego syna. Jego gwałtowna reakcja pokaże, że konflikt między nimi wciąż jest daleki od zakończenia.

Liceum mundurowe w 3425. odcinku „Barw szczęścia”

Adam zaangażuje się również w przyszłość Emila. Sokalski przekona chłopaka do złożenia dokumentów do liceum mundurowego. Dla nastolatka będzie to ważna decyzja dotycząca dalszej nauki. Pomysł nie przypadnie jednak do gustu jego matce, która zdecydowanie sprzeciwi się decyzji syna. Adam ponownie znajdzie się więc w centrum rodzinnych napięć. Tym razem będzie jednak przede wszystkim próbował pomóc Emilowi.

„Barwy szczęścia”, odcinek 3425 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3425. zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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