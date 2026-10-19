Barwy szczęścia, odcinek 3422: Ona pogrąży Wilka! Po artykule Weroniki do biura dewelopera wkroczy Majak - ZDJĘCIA

Artykuł Weroniki w 3422 odcinku "Barw szczęścia" odsłoni prawdę, kim jest Maciej Wilk

Wilk w 3422 odcinku "Barw szczęścia" przekona się, że tym razem przesadził i jego zachłanność może go wpędzić do więzienia. Po artykule Weroniki w "Szoku" cała Polska usłyszy prawdę Wilku, kulisach działalności jednego z największych warszawskich przedsiębiorców budowlanych, którego boją się zwykli ludzie, żyjący w cieniu deweloperskiego imperium.

Kontrola w firmie Wilka w 3422 odcinku "Barw szczęścia" to nie wszystko!

Wściekłość Wilka w 3422 odcinku "Barw szczęścia" spotęguje fakt, że sprawą nielegalnego wydobycia piasku zainteresuje się policja, a do tego Nadzór Budowlany zapowie w jego firmie kontrolę. Najbliższy współpracownik Macieja, prawnik Szczepan (Robert Gulaczyk), który jednak nie ma prawda do wykonywania zawodu, uprzedzi go, że tym razem kłopoty go nie ominą.

- Mamy problem. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę. Trzeba ustalić jakąś strategię! - Wilk będzie pewny, że artykuł w "Szoku" nie jest dla niego żadnym zagrożeniem.

- Nie wiem, czy to problem...

- Sam wiesz, że zajrzą w każdą dziurę i na pewno się do czegoś przyczepią. U nas na pewno coś znajdą! Nie znasz tam kogoś? Może udałoby się załatwić sprawę, zanim się do nas wybiorą?

- Widzę, że nie czytałeś tego tekstu z "Szoku"?

- Nie czytam tego szmatławca, a co? Ta młoda z przedwczoraj coś jednak wysmarowała? Oskarżyła mnie o podrzucenie bezdomnego Pyrkom? Jaki jest teraz paragraf na udzielenie pomocy potrzebującym?

- To zaraz ci przejdzie dobry humor...

- To wszystko to jest strzelanie na oślep! Insynuacje, pomówienia! W najlepszym wypadku totalne bzdury!

- To nie są tylko pomówienia i insynuacje. Dziewczyna zrobiła dobry research! Przyłożyła się i prześwietliła twoją działalność. I znalazła naprawdę niezłe kwiatki!

- No i co? Nazwała mnie "czyścicielem nieruchomości"! Stary, w moim świecie to jest komplement!

- Nie o to chodzi Maciek! Sprawa domu to jest małe piwo. Słowo przeciwko słowu, żadnych twardych dowodów. Twoja matka może rzeczywiście wyjść na świętą od ćpunów a Pyrkowie na bezdusznych egoistów! Ale połączyła cię z nielegalnym wydobyciem piasku!

- Na razie nielegalność jest tylko na papierze!

- Ma zdjęcia z drona, prześwietliła trasę ciężarówek, wie, że z wyrobiska jadą prosto tutaj na twoją budowę. Połączyła cię z tym! Ze starą sprawą, która już dawno przyschła, a teraz znowu wychodzi na jaw!

- Dobrze, to co z tym robimy?

- Ty teraz mnie pytasz o radę? Trzeba mnie było słuchać wcześniej! Ostrzegałem cię! Radziłem, żebyś zorganizował dłuższy łańcuch dostaw. Tak żeby nie można było cię tak łatwo połączyć z tym nielegalnym wydobyciem. Ale ty oczywiście wolałeś oszczędności!

- I to nie byle jakie...

- Połasiłeś się na parę groszy i takie są tego skutki!

- Chciałem to sam zorganizować. Dłuższy łańcuch dostaw to więcej ludzi, którzy mogą się wysypać!

- Ty sam się wysypałeś, bo nie znasz umiaru. Nie patrz tak... Gdybyś nie rozkręcił tej sprawy z domem Pyrków, gdybyś nie nasłała matki, żeby im bruździła, to do sprawy piasku nikt by nie dotarł. Przesadziłeś...

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Dobre rady Szczepana w 3422 odcinku "Barw szczęścia" na niewiele się zdadzą, kiedy do biura Wilka wkroczy policjant Majak i grzecznie zaprosi dewelopera na komisariat, żeby złożył wyjaśnienia. On od razu zacznie protestować! Ani na chwilę z jego twarzy nie zniknie szyderczy uśmieszek. - Jestem o coś oskarżony?

- O wydobycie kopalin bez koncesji! Ale wszystko wyjaśnimy sobie na spokojnie na komendzie...

- Od kiedy "Szok" jest na tyle wiarygodny, że pod wpływem jego publikacji zatrzymujecie Bogu ducha winnych ludzi! Przecież ten ich tekst to są tylko bzdury!

- Proszę pana, nie mam czasu na dalsze dyskusje! Albo pan pójdzie ze mną dobrowolnie albo użyję przymusu!

Wilk w 3422 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miał wyjścia! Pójdzie z Majakiem na posterunek policji, a Szczepanowi zleci, by znalazł mu najlepszego adwokata w mieście.

Kiedy 3422 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3422 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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