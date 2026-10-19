Barwy szczęścia, odcinek 3422: Ona pogrąży Wilka! Po artykule Weroniki do biura dewelopera wkroczy Majak - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-19 15:19

Koniec Wilka (Adam Szczyszczaj) w 3422 odcinku "Barw szczęścia" będzie coraz bliżej! Artykuł Weroniki (Maria Świłpa) w "Szoku" odsłoni kulisy działalności chciwego dewelopera, który nie tylko chce przejąć dom Pyrków, ale także zajmuje się nielegalnym wydobyciem piasku na budowę nowego osiedla! Na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Wilk się wścieknie i zażąda wycofania tekstu i sprostowania w "Szoku". Ale w finale 3422 odcinka "Barw szczęścia" do biura Wilka wkroczy policjant Majak (Łukasz Borkowski), który zatrzyma dewelopera! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Artykuł Weroniki w 3422 odcinku "Barw szczęścia" odsłoni prawdę, kim jest Maciej Wilk

Wilk w 3422 odcinku "Barw szczęścia" przekona się, że tym razem przesadził i jego zachłanność może go wpędzić do więzienia. Po artykule Weroniki w "Szoku" cała Polska usłyszy prawdę Wilku, kulisach działalności jednego z największych warszawskich przedsiębiorców budowlanych, którego boją się zwykli ludzie, żyjący w cieniu deweloperskiego imperium. 

Kontrola w firmie Wilka w 3422 odcinku "Barw szczęścia" to nie wszystko!

Wściekłość Wilka w 3422 odcinku "Barw szczęścia" spotęguje fakt, że sprawą nielegalnego wydobycia piasku zainteresuje się policja, a do tego Nadzór Budowlany zapowie w jego firmie kontrolę. Najbliższy współpracownik Macieja, prawnik Szczepan (Robert Gulaczyk), który jednak nie ma prawda do wykonywania zawodu, uprzedzi go, że tym razem kłopoty go nie ominą. 

- Mamy problem. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę. Trzeba ustalić jakąś strategię! - Wilk będzie pewny, że artykuł w "Szoku" nie jest dla niego żadnym zagrożeniem. 

- Nie wiem, czy to problem...

- Sam wiesz, że zajrzą w każdą dziurę i na pewno się do czegoś przyczepią. U nas na pewno coś znajdą! Nie znasz tam kogoś? Może udałoby się załatwić sprawę, zanim się do nas wybiorą?

- Widzę, że nie czytałeś tego tekstu z "Szoku"?

- Nie czytam tego szmatławca, a co? Ta młoda z przedwczoraj coś jednak wysmarowała? Oskarżyła mnie o podrzucenie bezdomnego Pyrkom? Jaki jest teraz paragraf na udzielenie pomocy potrzebującym?

- To zaraz ci przejdzie dobry humor...

- To wszystko to jest strzelanie na oślep! Insynuacje, pomówienia! W najlepszym wypadku totalne bzdury!

- To nie są tylko pomówienia i insynuacje. Dziewczyna zrobiła dobry research! Przyłożyła się i prześwietliła twoją działalność. I znalazła naprawdę niezłe kwiatki!

- No i co? Nazwała mnie "czyścicielem nieruchomości"! Stary, w moim świecie to jest komplement!

- Nie o to chodzi Maciek! Sprawa domu to jest małe piwo. Słowo przeciwko słowu, żadnych twardych dowodów. Twoja matka może rzeczywiście wyjść na świętą od ćpunów a Pyrkowie na bezdusznych egoistów! Ale połączyła cię z nielegalnym wydobyciem piasku!

- Na razie nielegalność jest tylko na papierze!

- Ma zdjęcia z drona, prześwietliła trasę ciężarówek, wie, że z wyrobiska jadą prosto tutaj na twoją budowę. Połączyła cię z tym! Ze starą sprawą, która już dawno przyschła, a teraz znowu wychodzi na jaw!

- Dobrze, to co z tym robimy?

- Ty teraz mnie pytasz o radę? Trzeba mnie było słuchać wcześniej! Ostrzegałem cię! Radziłem, żebyś zorganizował dłuższy łańcuch dostaw. Tak żeby nie można było cię tak łatwo połączyć z tym nielegalnym wydobyciem. Ale ty oczywiście wolałeś oszczędności!

- I to nie byle jakie...

- Połasiłeś się na parę groszy i takie są tego skutki!

- Chciałem to sam zorganizować. Dłuższy łańcuch dostaw to więcej ludzi, którzy mogą się wysypać!

- Ty sam się wysypałeś, bo nie znasz umiaru. Nie patrz tak... Gdybyś nie rozkręcił tej sprawy z domem Pyrków, gdybyś nie nasłała matki, żeby im bruździła, to do sprawy piasku nikt by nie dotarł. Przesadziłeś...

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Dobre rady Szczepana w 3422 odcinku "Barw szczęścia" na niewiele się zdadzą, kiedy do biura Wilka wkroczy policjant Majak i grzecznie zaprosi dewelopera na komisariat, żeby złożył wyjaśnienia. On od razu zacznie protestować! Ani na chwilę z jego twarzy nie zniknie szyderczy uśmieszek. - Jestem o coś oskarżony?

- O wydobycie kopalin bez koncesji! Ale wszystko wyjaśnimy sobie na spokojnie na komendzie...

- Od kiedy "Szok" jest na tyle wiarygodny, że pod wpływem jego publikacji zatrzymujecie Bogu ducha winnych ludzi! Przecież ten ich tekst to są tylko bzdury!

- Proszę pana, nie mam czasu na dalsze dyskusje! Albo pan pójdzie ze mną dobrowolnie albo użyję przymusu!

Wilk w 3422 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miał wyjścia! Pójdzie z Majakiem na posterunek policji, a Szczepanowi zleci, by znalazł mu najlepszego adwokata w mieście. 

Kiedy 3422 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3422 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2. 

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Barwy szczęścia, odcinek 3422: Ona pogrąży Wilka! Artykuł Weroniki wywoła prawdziwą burzę - ZDJĘCIA
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