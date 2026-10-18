Barwy szczęścia, odcinek 3424: Lucyna wyceni ich dom na fortunę! Hubert stanie przed trudną decyzją - ZDJĘCIA

Hubert i Asia w 3424 odcinku "Barw szczęścia" będą chcieli pozbyć się narkomana Adama z ich domu!

Perfidna zagrywka Lucyny, która umieściła u Pyrków narkomana w 3424 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do tego, że Hubert i Asia nie będą mieli wyjścia. Zwrócą się po pomoc prawną do Natalii (Maria Dejmek), która doradzi im, żeby złożyli w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności domu na Zacisznej. Będzie jednak ryzyko, że jeśli wytoczą wojnę Lucynie, ona może sprzedać swoje udziały w ich domu jakiejś obcej osobie. Ale to jedyny sposób, by pozbyli się z ich domu narkomana Adama!

Tak przebiegnie wizyta Pyrków u Lucyny w 3424 odcinku "Barw szczęścia"

Zdesperowani Pyrkowi w 3424 odcinku "Barw szczęścia" pojadą do rezydencji Lucyny, żeby jakoś się dogadać. Jak podaje portal światseriali.interia.pl będą łudzili się, że oszustka nie jest do końca tak zła i wyrachowana, że być może okaże im serce i odrobinę współczucia. Nic bardziej mylnego! Na widok Huberta i Asi w przebiegłą Lucynę znów wstąpi diabeł wcielony. Będzie wobec nich wyjątkowo złośliwa!

- A wy tu czego? Nie zapraszałam was! - rzuci Zwierzchowska, a Asia wyjaśni, że chcą się z nią dogadać.

- Mieszkaliśmy razem, niemal jak rodzina, chyba się trochę polubiliśmy - doda Hubert, który sam nie będzie wierzył w to, co mówi.

- Jeśli przyszliście z czymś konkretnym, to mówcie, a jak nie, to żegnam! - Lucyna będzie chciała jak najszybciej skończyć wizytę nieproszonych gości.

A kiedy w 3424 odcinku "Barw szczęścia" Hubert wspomni o udziałach Lucyny w ich domu, w którym już nie mieszka, bo jej miejsce zajął bezdomny ćpun, to Zwierzchowska zagrozi, że odda swoją część posiadłości synowi - Maciejowi Wilkowi (Adam Szczyszczaj).

Lucyna zażąda miliona złotych za dom Pyrków w 3424 odcinku "Barw szczęścia"

To Asia zaproponuje Lucynie ugodę i wykup udziałów, ale nie w gotówce, lecz w ratach, bo oczywiście Pyrków nie stać na to, żeby spłacić Lucynę od razu. Oszustka zacznie z nich drwić w okrutny sposób. I zażąda miliona złotych za ich dom!

- Gotówka do ręki albo nie mamy o czym rozmawiać! Daję wam szansę. Chcecie, skorzystajcie, nie chcecie, to nie! - zapowie Zwierzchowska.

Co prawda Asia spróbuje jeszcze zmiękczyć serce Lucyny, ale w 3424 odcinku "Barw szczęścia" nic to nie da. Matka Wilka nie zgodzi się na ich warunki wykupy części domu.

- I będzie pani potrafiła spojrzeć w lustro? Co myśmy pani zrobili? Przecież poznała nas pani. Dobrze nam się razem mieszkało. My panią polubiliśmy, a pani nas. Nie wierzę, że to wszystko było udawane...

- Żegnam. Wróćcie z gotówką albo wcale! - rzuci złośliwie Lucyna.

Na matkę Wilka nie podziała nawet argument, że chciwy deweloper nie wybuduje drogi dojazdowej do swojego nowego osiedla "Zielone szczęście", bo nie dostał odpowiedniego pozwolenia. A więc dom Pyrków nie jest mu potrzebny! Wygląda na to, że żądania Lucyny to cześć jej planu zniszczenia rodziny Huberta, który realizuje konsekwentnie ze swoim synem Wilkiem.

Kiedy 3424 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3424 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Narkoman Adam będzie jeszcze gorszy niż oszustka Lucyna!

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