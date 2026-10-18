Barwy szczęścia, odcinek 3424: Adam zmanipuluje Emila? Syn Asi pozna jego mroczną przeszłość - ZDJĘCIA

Emil nie zniesie obecności Adama w domu Pyrków. Do czasu

Od kiedy Adam pojawił się w domu Pyrków, atmosfera będzie coraz bardziej napięta, a to dopiero początek. Mężczyzna trafił tam za sprawą Lucyny (Grażyna Zielińska), która sprowadziła do domu uzależnionego, bezdomnego mężczyznę. To mocno nie podoba się Hubertowi (Marek Molak), ale także Asi (Anna Gzyra) oraz Emilowi.

Już wiadomo, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Adam nie będzie też potrafił zerwać z nałogiem. Odrzuci propozycję leczenia, a jego zachowanie zacznie coraz bardziej niepokoić domowników. Dojdzie również do sytuacji, w których będzie wykorzystywał pomoc Huberta, zje jedzenie z lodówki, zaprosi dziwnych znajomych i wystawi cierpliwość Pyrków na dużą próbę. Mało tego, dojdzie do pewnego wypadku, a później w całą sprawę wtrąci się Daniem (Marcin Bikowski).

Adam zyska przychylność Emila w 3424 odcinku "Barw szczęścia"

Emil od początku nie będzie chciał zaakceptować takiego lokatora, a nawet poskarży się ojcu. Daniem zareaguje gwałtownie i nawet porwie Adama, przetrzymując go wbrew woli, a potem strasząc... W 3424 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja nieco się odwróci. Najpierw nastolatek otwarcie okaże Adamowi wrogość i potraktuje go jak niechcianego pasożyta, a potem się do niego przekona. Napiętą atmosferę przełamie wspólna nauka matematyki. Adam okaże się pomocny i zacznie tłumaczyć Emilowi materiał. Dla chłopaka będzie to zaskoczenie. Do tej pory widział w Adamie przede wszystkim uzależnionego mężczyznę, który sprowadził na rodzinę kolejne problemy. Teraz zobaczy zupełnie inną stronę lokatora i pozna lepiej jego zawiłą historię.

Adam opowie Emilowi o traumie z dzieciństwa w 3424 odcinku "Barw szczęścia"

Adam zdecyduje się szczerze opowiedzieć Emilowi o swojej przeszłości. Wyjawi nastolatkowi bolesne doświadczenia z dzieciństwa, które naznaczyły jego życie. Ta rozmowa sprawi, że Emil zacznie inaczej patrzeć na mężczyznę. Zamiast wyłącznie potępiać Adama, zacznie dostrzegać w nim człowieka, który również ma za sobą trudną historię. W 3424. odcinku "Barw szczęścia" syn Asi ostatecznie zmieni do niego nastawienie. Adamowi uda się więc zdobyć zaufanie nastolatka. Przeciągnie go na swoją stronę? Czy to dobrze? To się jeszcze okaże.

Kiedy 3424 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3424 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje kłamstwa Lucyny!