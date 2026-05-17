Barwy szczęścia, odcinek 3385: Sebastian skreśli Renatę! Nie uwierzy, że wyjdzie z nałogu i każe Dominice pozbyć się wspólniczki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3385 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Dominika stanie przed trudną decyzją, gdy Sebastian zacznie na nią coraz bardziej naciskać w sprawie uzależnionej Renaty, I choć Nowak w końcu wyląduje na terapii i będzie się leczyć, aby wyjść z nałogu, to Kowalski z góry założy, że przyjaciółka żony tę walkę przegra! Informatyk nie uwierzy, że kelnerka go pokona, w związku z czym zacznie wywierać na ukochanej coraz większa presję.

Ale to w 3385 odcinku "Barw szczęścia" nie spodoba się Bloch-Kowalskiej. Do tego stopnia, że od razu odbije piłeczkę, jednak zbyt wiele tym nie wskóra, bo mąż zdania nie zmieni i to nawet, gdyby to on znalazł się w takiej sytuacji!

- To będzie zdrada! - uzna Dominika.

- Nie. To będzie tylko decyzja biznesowa - wyjaśni jej mąż.

- A zrobiłbyś coś takiego Markowi (Marcin Perchuć)? - spyta do żona.

- Gdybym był w takiej sytuacji jak ty?... Tak! - odpowie bez wahania Sebastian.

Sebastian namówi Dominikę do działania za plecami Renaty w 3385 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że termin licytacji ich wspólnego lokalu w 3385 odcinku "Barw szczęścia" będzie zbliżał się nieubłaganie. A przecież Renata i tak nie chciała go kupować, przez co dla Sebastiana model działania będzie jasny. Ale dla Dominiki już nie, bo doskonale będzie wiedziała, co będzie się z tym wiązać.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po udanej terapii Renata ponownie przystąpiła do spółki. Na nowych zasadach. (…) To jest uczciwe... - zmieni nagle zdanie Kowalski.

- Biznesowo może tak… Ale przyjaźni po tym już nie będzie - stwierdzi Bloch-Kowalski.

- Będzie. Renata zrozumie. Jeśli skutecznie wyjdzie z uzależnienia… - spróbuje przekonać ją Sebastian, ale Dominika od razu mu przerwie - To ją teraz dobije!

Wtedy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian zacznie przekonywać żonę, aby zadziała za plecami swojej jeszcze ówczesnej wspólniczki, ale na to Dominika już w ogóle nie będzie chciała się zgodzić. Szczególnie, że będzie to względem niej naprawdę nieuczciwie.

- No... to może jej nic nie mów? - zasugeruje jej mąż.

- No nie, to dopiero będzie nie fair! Że tajemnica, kombinacje… - zauważy jego żona.

Tak Kowalski w końcu wpłynie na żonę w 3385 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Kowalski nieco zmieni taktykę i spróbuje wpłynąć na uczucia swojej wrażliwej żony. Jednak niewiele tym ugra, bo Dominika będzie stać za Renatą murem! Aczkolwiek tylko do czasu!

- A jest fair, że ty ponosisz cały ciężar, ryzyko, pracę... a zyskami dzielicie się nadal po połowie? Bo tak to teraz wygląda! - uświadomi ją Kowalski.

- Renata jest chora… - przypomni mu Bloch-Kowalska.

- Domi, kręcimy się w kółko! Wiem, że chcesz być fajna dla przyjaciółki... Ale przede wszystkim bądź rozsądna. Wiązanie się finansowo z osobą uzależnioną to gigantyczne ryzyko! Nie stać nas na nie... To nie kwestia przyjaźni. Prowadzisz biznes! - zakończy jej mąż.

Jak w tej sytuacji w 3385 odcinku "Barw szczęścia" zachowa się Dominika? Zdradzamy, że ostatecznie Bloch-Kowalska posłucha do męża i sama stanie do licytacji ich wspólnego lokalu za plecami Renaty! Kelnerka wykupi "Feel Good" za milion złotych, czym kompletnie zszokuje Nowak, która akurat wyjdzie z ośrodka! Ale spokojnie, gdyż na dobre nie pozbędzie się swojej przyjaciółki z biznesu, bo w nowym sezonie po wakacjach znów będą działać w nim razem!

