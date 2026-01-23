Barwy szczęścia, odcinek 3320: Radomir okłamie Kujawiak. Dorota zabrnie w relację z żonatym dziennikarzem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Kujawiak po raz pierwszy zwróciła uwagę na Radomira, kiedy niechcący wytrącił telefon z ręki Justyny (Sylwia Juszczak-Krawczyk) w siłowni. W 3302. odcinku „Barw szczęścia” znowu go tam spotka i tym razem miło pogawędzą. Dorota dowie się, że on też jest nauczycielem, „dla niedoświadczonych dziennikarzy”. A dla „doświadczonych” - „korektorem i recenzentem”. Podekscytowana, opowie o nim Beacie, ale zaznaczy, że jeszcze nic bliższego o nim nie wie.

Dorota łaknie miłości w „Barwach szczęścia”

Kujawiak zasługuje na szczęście, nie na kłamstwa i kolejne rozczarowanie. A Radomir zdradził swoją żonę – czy po raz pierwszy? – nie dalej, jak rok wcześniej. Został wówczas zaszantażowany po tym, jak uprawiał seks z pewną kobietą na biurku naczelnego, Błażeja (Piotr Ligienza). Zwrócił się o pomoc do Łukasza (Michał Rolnicki), kiedy grunt palił się mu pod nogami. Beata i Gabrysia (Marta Juras) życzą Dorocie, by kogoś poznała. Ale przecież z dwojga złego samotność jest lepsza od nieudanego związku...

Randka Kujawiak z żonatym Radomirem w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Afera Radomira z kochanką, sprzed roku, nie polepszyła relacji między nim a żoną. Właściwie kłócą się nieustannie. W 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Branicki przyjmie zaproszenie od Kujawiak. Zwrócił uwagę na Dorotę już w pierwszej chwili, kiedy zobaczył ją w siłowni. Niestety, nie będzie wobec niej szczery. Nauczycielka, której on coraz bardziej się podoba, nie będzie wiedzieć, że spotyka się z żonatym mężczyzną.