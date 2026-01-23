Barwy szczęścia, odcinek 3320: Romantyczny ślub Asi i Huberta zepsuty! Zjawi się nieproszony gość – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Asię, Huberta i Emila czekają zmiany. Na lepsze – ślub i wesele – i na… niewiadome, ponieważ nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy Iwony (Izabela Zwierzyńska) oskarżonej w USA i domu Pyrków przy ulicy Zacisznej.

Asia dostanie od Huberta wyjątkowy prezent - odcinek 3319 „Barw szczęścia"

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia" minie prawie rok od oświadczyn Huberta. Narzeczeni zdecydują się na sfinalizowanie zaręczyn. Ruszą przygotowania do ślubu. Z tej okazji Pyrka podaruje Asi pamiątkowy łańcuszek, który kiedyś nosiła jego mama.

Niespodzianka na ślubie Asi i Huberta w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Emilka już od ponad dwóch lata uważa Emila za swojego najlepszego przyjaciela. Dlatego jest jej tak przykro, że on przestał się z nią spotykać, faworyzując Polę (Gabriela Szewczyk), uważając ją za swoją dziewczynę. Po powrocie z USA Sokalski przekona się, że ona nie chce już nią być. O zerwanie oskarży Emilkę. Ale pogodzą się w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia" na romantycznym ślubie Asi i Huberta. Wodzirejem będzie na nim rozwodzący się z Irenką (Krystyna Tkacz) Tolek. Na chwilę odetchnie od spraw codziennych, które dzięki Joli (Małgorzata Potocka) i Basi (Sławomira Łozińska) zapowiadają się pozytywnie. Wspaniałą zabawę nowożeńców i gości na weselu zepsuje pojawienie się kogoś niezaproszonego. Kim będzie ów przybysz…?