Barwy szczęścia, odcinek 3308: Hubert nigdy nie sądził, że Agata może go tak zawieść. Zdradzi brata w sprawie domu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3308 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Iwonie grozi w USA skazanie w procesie o popełnienie błędu lekarskiego. Dobrzy prawnicy kosztują krocie, a ona nie ma już oszczędności. Poprosi Huberta, by spłacił jej część domu rodzinnego.

Burza mózgów w sprawie kredytu w 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Huberta nie będzie stać na wysłanie Iwonie pieniędzy. Ale Pyrka nawet nie będzie chciał słyszeć w 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia” o tym, by ktoś obcy kupił ich dom. Nie będzie chciał mieszkać nigdzie indziej. Wiedząc, że Agata dobrze zarabia, poprosi ją o zaciągnięcie kredytu. Ale ona stwierdzi, że pieniędzy już nie ma. Bank Huberta zacznie sprawdzać zdolność kredytową jego i Asi (Anna Gzyra), ale z uwagi na ich zarobki na pewno nie zdobędą całej potrzebnej sumy. Agata przypomni sobie ich najmłodszego brata, Stasia (Olaf Kaprzyk), żołnierza i zda sobie sprawę z tego, że jako funkcjonariusz służb mundurowych może dostać kredyt na preferencyjnych warunkach, więc do niego zadzwoni.

Zdrada Agaty - odcinek 3308 serialu „Barwy szczęścia”

W 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że Staś nie pomoże.

- Raczej nie weźmie kredytu na wykup udziałów Iwony. Staś ma dziewczynę, też żołnierkę... I chyba sam kombinuje coś w sprawie własnego mieszkania. Pokolenie zet... Zero troski o innych – obwieści Agata Ignacemu (Olaf Staszkiewicz).

Ale jemu akurat spodoba się stanowisko Stasia. Pochwali go za to, że przede wszystkim myśli o sobie… Agata za to nazwie młodszego brata samolubem, który nawet nie chciał się zastanowić nad jej prośbą. I zasugeruje, by to oni wzięli kredyt. Ignacy będzie temu przeciwny. Będzie mu zależeć na tym, by się wyprowadzić do ich własnego mieszkania – będzie miał dość mieszkania z Hubertem, Asią i Emilem (Artem Malaszczuk)… To będzie z kolei trudne do zaakceptowania dla Pyrki, który będzie namawiał siostrę do wykupu współwłasności. Nie będzie miał innego wyjścia, by zachować dom. Ale Agata i Ignacy ostatecznie go zawiodą i postanowią kupić własne mieszkanie. Hubert odczuje to jako wielką zdradę…

