Barwy szczęścia, odcinek 3308: Iwona oskarżona w USA! To dlatego Hubert będzie musiał sprzedać rodzinny dom? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3308 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” część rodziny Pyrków mieszka w USA. Najpierw wyprowadziła się tam Iwona z Wioletką (Sara Kudaj), potem została tam także Klara (Olga Jankowska), do której dołączyła Marysia (Nina Szumowska).

Poważne problemy Iwony w USA - odcinek 3308 serialu „Barwy szczęścia”

To jeszcze nie czarne chmury, ale nad głowami Pyrków niebo nieco straci blask. W 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Iwona da znać Hubertowi, że pilnie potrzebuje pieniędzy. W USA - gdzie jego starsza siostra, lekarka, mieszka od lat - została oskarżona o błąd w sztuce i grożą jej bardzo poważne konsekwencje. Próby polubownego zakończenia sprawy nie dały rezultatu i czeka ją proces. Wiążą się z nim ogromne koszty i dlatego Iwona poprosi Huberta i Agatę (Natalia Zambrzycka) o wykup jej udziałów w ich rodzinnym domu. Ale rodzeństwa nie będzie na to stać… Pyrka będzie tego zupełnie pewien po wizycie w banku. A Iwona zacznie naciskać…

- Pali się jej grunt pod nogami? – Asia (Anna Gzyra) zapyta Huberta i od razu dostanie odpowiedź:

- Wydała już prawie całe oszczędności na prawników.

Iwona została w USA po tym, jak będąc tam na na stażu zakochała się w swoim mentorze z programu naukowego. Mieszka tam z Wioletką, córką swoją i Złotego (Marcin Perchuć). W ubiegłym roku, w maju, przyjechała w „Barwach szczęścia” do Polski na tydzień na kongres medyczny do Karpacza i zostawiła dziewczynkę z ojcem.

Marysia również w Stanach Zjednoczonych w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia” w Stanach Zjednoczonych już od prawie roku mieszka córka Huberta, Marysia. Jej mama, Klara, tam się zaręczyła i będzie miała kolejne dziecko – syna. Szczęśliwa Marysia – która w Polsce nie chciała zaakceptować nowej partnerki ojca - już nigdy nie wróci do kraju. Asia, Hubert i Emil (Artem Malaszczuk) polecieli do nich w odwiedziny na miesiąc. Ale przed wylotem Pyrka ani słowem nie zająknął się o tym, że spotkają się też z Iwoną i Wioletką… Dlaczego…?

