Barwy szczęścia, odcinek 3316: Szczepan wykorzysta Gabrysię. Wplącze ją w relacje z Wilkiem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3316 – piątek, 13.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Jaworski zdołał zablokować budowę nowego osiedla przez Wilka. Maciej otrzymał pismo z inspektoratu ochrony środowiska, nakazujące wstrzymanie inwestycji z powodu lokalnej populacji ropuchy paskówki. Szczepan natychmiast obiecał napisać odwołanie i powołać swoich biegłych ekspertów. Pracownicy zostali wysłani na urlopy i przestali jadać w SezoNOVYm. Żabcia (Hanna Klepacka) wściekła się na Krzysztofa.

Żabcia sprzedała się Wilkowi w 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Wilk umiejętnie roznieca konflikty, by potem przeciągać ludzi na swoją stronę. Zaoferował Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska) wysokie prowizje za sprzedaż jeszcze niewybudowanych mieszkań. Przekupił i Żabcię, niestety… Ania miała do niego pretensje, że zmieniła profil lokalu pod jego budowlańców, a po zaprzestaniu prac na budowie pracownicy – a więc jej klienci – zniknęli. Kiedy Maciej zjadł u niej obiad, stwierdził, że wszystkiemu jest winien Jaworski, a potem zapłacił jej za jeden posiłek bardzo grubym plikiem banknotów. Blondyna je przyjęła. Tym samym przyklepała zajęcie z deweloperem wspólnego frontu przeciw Krzysztofowi.

Gabrysia wciągnięta przez Szczepana w konflikt - odcinek 3316 „Barw szczęścia”

Miesiąc po interwencji Szczepana budowa Wilka ruszy na nowo w 3316. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Ale uparty Jaworski się nie podda i postanowi dalej działać. Razem z Marczakiem opracują nowy plan. Krzysztof postawi sobie za punkt honoru nie dopuścić do tego, by budowa się rozkręciła. Krajewski, lojalny wobec Wilka, wciągnie do tej awantury Gabrysię. Namówi ją, by poparła inwestycję Macieja. Czy to krótkowzroczne działanie mu się opłaci? I dlaczego Niedzielska będzie przeciw ochronie lokalnej przyrody…?