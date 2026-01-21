Barwy szczęścia, odcinek 3316: Szczepan wykorzysta Gabrysię. Wplącze ją w relacje z Wilkiem – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-01-21 19:07

W 3316. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan (Robert Gulaczyk) doprowadzi do wznowienia budowy osiedla przez Wilka (Adam Szczyszczaj). Ale Jaworski (Jacek Kałucki) nie złoży broni i razem z Marczakiem (Bronisław Wrocławski) znowu zaczną działać przeciw inwestycji. Krajewski wciągnie do tej awantury Gabrysię (Marta Juras) i namówi do poparcia przedsięwzięcia. Dyrektorka szkoły przeciw ochronie lokalnej przyrody? Jak mu się to uda…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3316 – piątek, 13.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Jaworski zdołał zablokować budowę nowego osiedla przez Wilka. Maciej otrzymał pismo z inspektoratu ochrony środowiska, nakazujące wstrzymanie inwestycji z powodu lokalnej populacji ropuchy paskówki. Szczepan natychmiast obiecał napisać odwołanie i powołać swoich biegłych ekspertów. Pracownicy zostali wysłani na urlopy i przestali jadać w SezoNOVYm. Żabcia (Hanna Klepacka) wściekła się na Krzysztofa.

Żabcia sprzedała się Wilkowi w 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Wilk umiejętnie roznieca konflikty, by potem przeciągać ludzi na swoją stronę. Zaoferował Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska) wysokie prowizje za sprzedaż jeszcze niewybudowanych mieszkań. Przekupił i Żabcię, niestety… Ania miała do niego pretensje, że zmieniła profil lokalu pod jego budowlańców, a po zaprzestaniu prac na budowie pracownicy – a więc jej klienci – zniknęli. Kiedy Maciej zjadł u niej obiad, stwierdził, że wszystkiemu jest winien Jaworski, a potem zapłacił jej za jeden posiłek bardzo grubym plikiem banknotów. Blondyna je przyjęła. Tym samym przyklepała zajęcie z deweloperem wspólnego frontu przeciw Krzysztofowi.

Gabrysia wciągnięta przez Szczepana w konflikt - odcinek 3316 „Barw szczęścia”

Miesiąc po interwencji Szczepana budowa Wilka ruszy na nowo w 3316. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Ale uparty Jaworski się nie podda i postanowi dalej działać. Razem z Marczakiem opracują nowy plan. Krzysztof postawi sobie za punkt honoru nie dopuścić do tego, by budowa się rozkręciła. Krajewski, lojalny wobec Wilka, wciągnie do tej awantury Gabrysię. Namówi ją, by poparła inwestycję Macieja. Czy to krótkowzroczne działanie mu się opłaci? I dlaczego Niedzielska będzie przeciw ochronie lokalnej przyrody…?

Barwy szczęścia, odcinek 3316. Gabrysia (Marta Juras), Maciej Wilk (Adam Szczyszczaj)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3305: Kasia pozwoli Ksaweremu na złe towarzystwo. Pod …
Barwy szczęścia, odcinek 3177. Podstępny Szczepan wyzna Gabrysi swoje uczucia! Emilka zostanie wyrzucona ze szkoły