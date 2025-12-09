Barwy szczęścia, odcinek 3279: Jaworski zniszczy lokal Żabci. Po tym, co dla niego zrobiła! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Żabci zaczęło się układać. Robotnicy Wilka zapewnili jej dobry utarg i wróciła… Pola (Gabriela Szewczyk)! Dziewczynka powiedziała jej, że ojciec alkoholik zdecydował się leczyć, więc wróciła z mamą do Warszawy i dołączyła do klasy Emila (Artem Malaszczuk).

Problem z mieszkaniem Jaworskiego po śmierci Stefaniaka w 3271. odcinku „Barw szczęścia”

W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Jaworski opowie Kodurowi (Oskar Stoczyński) o zmarłym Stefaniaku (Paweł Ławrynowicz) i braku zaufania do niego. Najbardziej jednak będzie przejęty nie jego zabójstwem, ale śladami krwi, które trzeba będzie usunąć. Pewnie nie będzie wiedział, że zajmują się tym profesjonalnie firmy sprzątające miejsca zbrodni… Po oczyszczeniu mieszkania Krzysztof zacznie się zamartwiać, jak znajdzie na nie najemcę. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) obieca mu pomoc i to, że nie weźmie za nią prowizji. Ale poradzi, by przemilczał fakt zabójstwa w mieszkaniu poprzedniego najemcy.

Niewdzięczność Jaworskiego – odcinek 3279 „Barw szczęścia”

Radość Żabci i Brody z nowej popularności, jaką SezoNOVY zdobył dzięki budowie osiedla przez Wilka i stołującym się w nim budowlańcom szybko przeminie. Oboje będą załamani, że ich hossa trwała tak krótko. W 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Jaworski wpadnie do lokalu roześmiany od ucha do ucha przynosząc radosną nowinę, że budowa stanie dzięki mieszkającym nieopodal żabom. Blondyna będzie jednak załamana i przypomni mu, że przecież specjalnie zmieniła menu, by przyciągnąć i przyzwyczaić nowych klientów i ma teraz kilogramy mięsa na schabowe – pójdzie z torbami! Zainwestowała kilka tysięcy złotych w produkty.

- Dostosowaliśmy się do rynku, zmieniliśmy charakter bistro pod budowę, bo ruch był. Na bruku przez pana wylądujemy – Kajetan też będzie niepocieszony.

Krzysztof przypomni Żabci, że starzy klienci ucieszą się z powrotu do dawnej oferty, ale jej to nie przekona.

- Przecież ja nie chciałem pani zaszkodzić, pani Aniu. Nie po tym wszystkim, co pani dla mnie i dla Krysi zrobiła – pokaja się Jaworski.

To też nie ukoi żalu Blondyny...

