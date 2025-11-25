Barwy szczęścia, odcinek 3274: Mieszkanie po zabitym Stefaniaku nie do wynajęcia? Małgorzata znajdzie sposób, by pomóc Jaworskiemu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sonia (Weronika Nockowska) ugodzi Stefaniaka nożem, kiedy zobaczy nagrania z ukrytej kamery, a zapytany o gwałty Robert stwierdzi, że nic się nie stało, bo ona przecież jest prostytutką… W 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przesłuchiwana w komendzie sprawczyni tragicznego zajścia będzie mieć nadzieję, że wszystko wyjaśni rzeczone wideo. Z przerażeniem usłyszy, że nagrania uległy zniszczeniu. I teraz już nie udowodni przestępstw Stefaniaka i Bazylowa (Andrzej Szeremeta).

Jaworski posprząta po zabitym Stefaniaku w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po tragicznej śmierci Stefaniaka w mieszkaniu Jaworskiego i Krystyny (Hanna Bieluszko) zjawi się w 3271. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur (Oskar Stoczyński). W ramach śledztwa zapyta o zmarłego, o to, jakim był człowiekiem. Krzysztof stwierdzi, że jemu „zawsze źle z oczu patrzyło” i nie miał do niego zaufania. Będzie ubolewał nad tym, że trzeba w mieszkaniu posprzątać ślady krwi, ale przecież powinna się tym zająć profesjonalna firma sprzątająca miejsca zbrodni...

Małgorzata pomoże Jaworskiemu w wynajmie w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Kiedy mieszkanie, które wynajmował Stefaniak, zostanie już oczyszczone ze śladów biologicznych, Jaworski zacznie się zamartwiać, kto je wynajmie. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia” powie Krystynie:

- Trzeba znaleźć najemcę, ale jak to zrobić? To mieszkanie ma taką fatalną historię. Trzeba będzie to jakoś przemilczeć.

Krysia słusznie zauważy, że prawda i tak wyjdzie na jaw, bo z pewnością wygadają się sąsiedzi. Można sobie wyobrazić ich ciekawskie spojrzenia, a w końcu i pytania kierowane do kolejnego najemcy: „A wie pani/pan, co się tutaj stało?”… Lokum Krzysztofa zainteresuje się Małgorzata. Nie tylko obieca mu bezinteresowną pomoc w znalezieniu nowego najemcy, ale także zapewni, że zrezygnuje ze swojej prowizji agentki nieruchomości. Poradzi też, żeby Jaworski nie opowiadał o zabójstwie, do jakiego doszło w jego mieszkaniu potencjalnemu zainteresowanemu – nie od razu…

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl