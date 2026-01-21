Barwy szczęścia, odcinek 3305: Kasia pozwoli Ksaweremu na złe towarzystwo. Pod wpływem Agnieszki syn się zmieni - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery zleci Celinie (Orina Krajewska) odnalezienie ojca. Będzie miał oszczędności, by jej za to zapłacić. Naturalnie, Brońska nie zgodzi się na to, by ogołocić chłopca z jego kieszonkowego. Powie mu, że sama go szuka. A w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” samopoczuciem dziecka zainteresuje się, fałszywie, Agnieszka. Przyjdzie do Kasi wybadać, co wiadomo o zaginięciu jej byłego chłopaka. Zaoferuje się porozmawiać z Ksawerym, który, kiedy dowie się o porwaniu taty i o tym, że przez jakiś czas bliscy ukrywali przed nim prawdę, stanie się nie do zniesienia. I Górka wyśle syna do sąsiedniego pokoju z Agnieszką na ponad pół godziny!

- Skoro Ksawery jej nie wygonił, to dobrze rokuje. Agnieszka umie budzić respekt – powie z przekonaniem Czesław (Marian Jaskulski).

Kiedy chłopiec wyjdzie z pokoju, będzie już potulny i przeprosi Kasię.

Czekoladowy trop w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia z Agnieszką przygotują razem obiad. Kiedy będzie już prawie gotowy, zadaniem Ksawerego będzie nakryć do stołu. I wtedy chłopiec strąci przypadkiem torebkę Agnieszki z oparcia krzesła. W jej wnętrzu wytropi ulubioną czekoladę ojca, z lukrecją. To znalezisko da mu do myślenia, bo nie zna nikogo, kto by ją lubił i kupował. Agnieszka skłamie, że to Łukasz ją do niej przekonał. Kiedy przed pójściem spać syn jeszcze raz przeprosi Kasię, że zarzucał jej oszustwo, usłyszy od mamy:

- Wiesz, dorośli też czasem nie wiedzą, co zrobić i jak się zachować. Bywają takie sytuacje, w których wcale nie jesteśmy mądrzejsi od was, dzieciaków...

Potem podzieli się z nią podejrzeniem, że ciocia może coś wiedzieć o zaginięciu taty. To czekolada nie da mu spokoju. A tabliczkę z lukrecją Agnieszka da Łukaszowi, kiedy wieczorem wkroczy do jego więzienia. Obieca mu, że jeszcze będą „razem szczęśliwi”.

Śledzenie Agnieszki w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina nabierze podejrzeń w stosunku do Agnieszki i zrobi jej kilka zdjęć, kiedy będzie opuszczać sklep z reklamówkami pełnymi jedzenia. Niestety, Kodur (Oskar Stoczyński) nie będzie przekonany do jej odkryć. A z Łukaszem - w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” – będzie coraz gorzej.

