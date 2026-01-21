Barwy szczęścia, odcinek 3305: Kasia pozwoli Ksaweremu na złe towarzystwo. Pod wpływem Agnieszki syn się zmieni - ZDJĘCIA

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki) będzie nadal uważany za zaginionego. Ksawery (Bartosz Gruchot) będzie to znosił coraz gorzej. Za to, że Kasia (Katarzyna Glinka) ukrywała przed nim prawdę, będzie ją traktował jak oszustkę. Kiedy odwiedzi ich Agnieszka (Katarzyna Tlałka), Górka wyśle syna do osobnego pokoju, gdzie spędzi z ciocią ponad pół godziny. Po wyjściu z niego Ksawery będzie się już inaczej zachowywał.

„Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery zleci Celinie (Orina Krajewska) odnalezienie ojca. Będzie miał oszczędności, by jej za to zapłacić. Naturalnie, Brońska nie zgodzi się na to, by ogołocić chłopca z jego kieszonkowego. Powie mu, że sama go szuka. A w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” samopoczuciem dziecka zainteresuje się, fałszywie, Agnieszka. Przyjdzie do Kasi wybadać, co wiadomo o zaginięciu jej byłego chłopaka. Zaoferuje się porozmawiać z Ksawerym, który, kiedy dowie się o porwaniu taty i o tym, że przez jakiś czas bliscy ukrywali przed nim prawdę, stanie się nie do zniesienia. I Górka wyśle syna do sąsiedniego pokoju z Agnieszką na ponad pół godziny!

- Skoro Ksawery jej nie wygonił, to dobrze rokuje. Agnieszka umie budzić respekt – powie z przekonaniem Czesław (Marian Jaskulski).

Kiedy chłopiec wyjdzie z pokoju, będzie już potulny i przeprosi Kasię.

Czekoladowy trop w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia z Agnieszką przygotują razem obiad. Kiedy będzie już prawie gotowy, zadaniem Ksawerego będzie nakryć do stołu. I wtedy chłopiec strąci przypadkiem torebkę Agnieszki z oparcia krzesła. W jej wnętrzu wytropi ulubioną czekoladę ojca, z lukrecją. To znalezisko da mu do myślenia, bo nie zna nikogo, kto by ją lubił i kupował. Agnieszka skłamie, że to Łukasz ją do niej przekonał. Kiedy przed pójściem spać syn jeszcze raz przeprosi Kasię, że zarzucał jej oszustwo, usłyszy od mamy:

- Wiesz, dorośli też czasem nie wiedzą, co zrobić i jak się zachować. Bywają takie sytuacje, w których wcale nie jesteśmy mądrzejsi od was, dzieciaków...

Potem podzieli się z nią podejrzeniem, że ciocia może coś wiedzieć o zaginięciu taty. To czekolada nie da mu spokoju. A tabliczkę z lukrecją Agnieszka da Łukaszowi, kiedy wieczorem wkroczy do jego więzienia. Obieca mu, że jeszcze będą „razem szczęśliwi”.

Śledzenie Agnieszki w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina nabierze podejrzeń w stosunku do Agnieszki i zrobi jej kilka zdjęć, kiedy będzie opuszczać sklep z reklamówkami pełnymi jedzenia. Niestety, Kodur (Oskar Stoczyński) nie będzie przekonany do jej odkryć. A z Łukaszem - w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” – będzie coraz gorzej.

