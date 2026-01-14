Barwy szczęścia, odcinek 3311: Chora psychicznie Agnieszka nie da się podejść Łukaszowi! Tak skończy, kiedy spróbuje uciec - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311 odcinku "Barw szczęścia" chora psychicznie Agnieszka wciąż będzie więzić Łukasza! Tym bardziej, że była kochanka Sadowskiego nie da się nabrać na jego gierki i natychmiastową cudowną przemianę, która jak się okaże wystarczy tylko do tego, aby chociaż na chwilę Zarzeczna wypuściła z ciemnej piwnicy dawnego ukochanego, aby ten mógł się umyć, ogarnąć i świętować z nią rocznicę ich pierwszego pocałunku.

I choć wówczas będzie się wydawało, że detektyw jest już na dobrej drodze, aby w końcu uwolnić się od wariatki, to niestety nic bardziej mylnego, bo Agnieszka nie da się nabrać i wcale nie wypuści Łukasza! A wręcz przeciwnie, gdyż w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski wróci z powrotem do piwnicy, ale na jeszcze gorszych warunkach niż dotychczas!

Agnieszka nie wypuści Łukasza w 3311 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3311 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz już nie tylko będzie miał skrępowane ręce kajdankami, które już mocno odbiją się na jego zaczerwienionej skórze, ale w końcu także i nogi, aby nie mógł się ruszać i uciec, gdy akurat Agnieszki nie będzie w domu! Zarzeczna zwiąże Sadowskiego łańcuchem i posadzi przed kratami jak prawdziwego więzienia. I to już bez dostępu do łóżka, wody, posiłków czy leków, które akurat będą się kończyć!

Oczywiście, Agnieszka pójdzie uzupełnić zapasy, czym, zwróci na siebie uwagę Celiny (Orina Krajewska), która będzie ją obserwować po tym, jak domyśli się, że to właśnie ona będzie próbować wrobić ją w porwanie Sadowskiego przed Kodurem (Oskar Stoczyński). I wówczas Brońska tylko utwierdzi się w tym, że to właśnie ona odpowiada za jego zniknięcie i w 3311 odcinku "Barw szczęścia" niezwłocznie zaalarmuje o tym Marcina!

Sadowski nie zdoła uciec sprytniejszej Zarzecznej w 3311 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale czy w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Brońskiej i Kodurowi uda się dotrzeć do przetrzymywanego Sadowskiego nim skończą mu się ostatnie zapasy? Czy Celina i Marcin zdołają uratować Łukasza, któremu samemu nie uda się uwolnić od sprytniejszej od niego Agnieszki, która tak łatwo go nie wypuści z domowego więzienia?

Czy w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka w końcu zapłaci za to, co zrobiła Łukaszowi? Czy Zarzeczna wyląduje za kratami lub w psychiatryku, gdzie akurat będzie jej miejsce? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!