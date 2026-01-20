Barwy szczęścia, odcinek 3300: Ignacy pod pantoflem Agaty. Uparta Pyrka jeszcze raz postawi na swoim – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" wyjazd Huberta, Asi i Emila do USA na miesiąc jest cudownym czasem ciszy i spokoju dla Agaty i Ignacego. Przed ich wylotem Sokalska panikowała z powodu swojej awiofobii i Pyrka przeraziła się, że mogą nie wyjechać. Tego by nie zniosła! Tak bardzo czekała na to, by zostali wreszcie z chłopakiem sami.

Ignacy podkomendnym Agaty w 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata i Ignacy będą się cieszyć „wolną chatą” – wreszcie sami, odetchną od rodzinnego gwaru. Uświadomią sobie, że chcieliby, by ta chwila trwała wiecznie. Kieliszewski wyrazi się jasno:

- Może to jest ten moment na zmianę? Pójście na własne śmieci?

Będzie zdania, że najwyższy czas poszukać domu, w którym będą tylko we dwoje. Ale Pyrka skoncentruje się na sprawach bieżących – porządkach w ogrodzie, do których zapędzi swojego chłopaka. Sprzątając, Ignacy zapomni, że mają przecież pójść potańczyć tango do parku. Tak się między sobą umówili. Oczywiście, Agata mu o tym przypomni. I wtedy Kieliszewskiemu się odechce gdziekolwiek wychodzić. Wykończony, zaproponuje popołudnie w domu:

- Na milongi będziemy uciekać, kiedy dom będzie pełen ludzi.

Zapomni, że to Agata rządzi w ich związku. Wyda komendę do wyjścia i Ignacy będzie musiał się zbierać.

Agata bardzo zawiedzie Huberta - odcinek 3308 serialu „Barwy szczęścia”

W 3308. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do Huberta odezwie się Iwona (Izabela Zwierzyńska), prosząc o spłacenie jej części rodzinnego domu. Będzie potrzebowała pieniędzy na prawników w USA. Niestety, Pyrka nie będzie ich miał. Poprosi Agatę, by wzięła kredyt i przy okazji odzyskała swoją część. Ale jej nie będzie już zależeć na rodzinnym gnieździe, tak ważnym dla brata. Nie zgodzi się, bo razem z Ignacym będą chcieli się wyprowadzić. Ta myśl już od dawna w nich kiełkuje… Postanowią kupić własne mieszkanie, a Hubert poczuje się zdradzony.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl