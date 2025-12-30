Barwy szczęścia, odcinek 3295: Romeo zacznie się wysługiwać Ewą przy każdej okazji. Włoch uzna, że ma mu we wszystkim pomagać - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo będzie wypełniał przyrzeczenie dane Aldonie (Elżbieta Romanowska) i Borysowi (Jakub Wieczorek) i pracował w ich sklepie Bella Sicilia. Ale nie sam. Spryciarz będzie się wyręczał Ewą. To jej zleci wykładanie produktów na półkach, a ona, cóż, zgodzi się na to… Kiedy otrzyma telefon z Włoch, że jego polska mama jest w szpitalu, zdecyduje, że musi do niej polecieć, kiedy tylko Grzelakowie wrócą ze swojej wyprawy do Londynu. Niestety, dadzą mu znać, że ich lot został odwołany, a przynajmniej tak zrozumie ich Bianchi. Walawska, która gotowa jest już chyba zrobić dla niego wszystko, zasugeruje, by nie czekając na swoich gospodarzy wyruszył do Włoch, a ona im opowie, co zaszło, gdy się zjawią. Ale Romeo się przyzna, że nie zdradził im się z tym, że ona również pracuje z nim w sklepie. Obawiał się, że obok nich mógłby stać Aleks (Hubert Wiatrowski). Bianchi wypyta ją o ich związek i to, jak długo byli razem. Ewa powie mu szczerze, że po rozstaniu proponowała mu przyjaźń, ale on nią pogardził. Zapewni Romea, że nic już do młodego Grzelaka nie czuje:

- Dawno już nie. Nawet nie mamy kontaktu. Aleks to zamknięty rozdział.

I znowu Bianchi postanowi rozdzielić swoją robotę na ich dwoje - poprosi Ewę, by pomogła mu się spakować. Nagrodzi za to Ewę wyznaniem jej miłości. I… pójdą razem do łóżka.

Romeo zostawi Ewę w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Już w następnym, 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo wróci do Włoch. Zakochana Ewa mocno to przeżyje.

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa dołączy do Romea

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” samotna Ewa przestraszy się, że Romeo, nawet jeżeli przyleci z Włoch, nie będzie mógł wrócić do Aldony i Borysa. Zacznie namawiać babcię (Marzena Trybała), by pozwoliła mu wprowadzić się do nich. Ale ostatecznie Walawska zniknie...

