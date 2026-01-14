Barwy szczęścia, odcinek 3294: Podła Agnieszka po porwaniu Łukasza odegra przed Kasią niezłą scenę! Cały czas będzie udawać, jak jej współczuje – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3294 - środa, 14.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” ustalono miejsce ostatniego logowania komórki Łukasza w Mińsku Mazowieckim, ale poszukiwania go przez policję nadal nie przynoszą rezultatów. Weronika (Maria Świłpa), Błażej (Piotr Ligienza) i Radomir (Łukasz Wójcik) włączyli „Szok” do oficjalnego śledztwa, zamieszczając artykuł o zniknięciu Sadowskiego, byłego naczelnego gazety i portalu. Celina (Orina Krajewska), która szuka go na własną rękę, postanowiła przekazać swoje pieniądze na nagrodę za każdą informację na temat dziennikarza.

Udawane współczucie Agnieszki w 3294. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3294. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka – która finalnie okaże się porywaczką Łukasza – odwiedzi Kasię i Ksawerego z Czesławem. Przez cały czas wizyty będzie udawać współczucie dla siostry i siostrzeńca. Pomoże jej nawet wymyślić powód, dla którego jej były nawet nie dzwoni do syna – brak zasięgu tam, dokąd zdecydował się wyjechać, by dokończyć książkę… Kiedy Górka powie, że Łukasz nadal jest dla niej ważny jako tata jej syna, Zarzeczna nie omieszka wtrącić z przekąsem:

- No tak… Przecież wy dwoje wciąż macie dobre relacje.

- Nie Agnieszka, nie moglibyśmy do siebie wrócić. To jest niemożliwe – odpowie Kasia, która domyśli się, że to przytyk sugerujący, że znowu mogliby z byłym mężem być razem.

- Kasia, przepraszam. Przecież nie chciałam… Ta sytuacja tyle mnie kosztuje, że jestem kłębkiem nerwów – te słowa zabrzmią tak fałszywie…

- A jeśli Łukasz naprawdę nie wróci? A jeśli stało się to najgorsze? – zapyta jeszcze okrutnie, napawając się lękiem siostry.

W tym samym czasie dziennikarz będzie leżał odurzony i przykuty do łóżka w obskurnym, ciemnym pomieszczeniu.

Celina pewna, że Agnieszka porwała Łukasza w 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina zacznie śledzić Agnieszkę, ciągle robiącą w pobliskim sklepie wielkie zakupy – z pewnością nie dla jednej osoby. Udokumentuje jej eskapady do supermarketu zdjęciami i opowie o wszystkim Kodurowi (Oskar Stoczyński). Ale w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marcin wcale nie będzie przekonany do jej odkryć! A upływ czasu będzie działał na niekorzyść Łukasza.