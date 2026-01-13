Barwy szczęścia, odcinek 3309: Józefina weźmie na siebie winę za rozstanie Natalii i Cezarego. Nagle będzie błagać synową, by się opamiętała! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-13 15:59

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” dojdzie do dramatycznego zwrotu w relacji Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego (Marcel Opaliński). Gdy ich małżeństwo znajdzie się na krawędzi przez obsesyjną chęć zemsty Cezarego, niespodziewanie do akcji wkroczy Józefina (Elżbieta Jarosik). Matka mężczyzny weźmie na siebie winę za rodzinny dramat i stanie po stronie synowej, choć jeszcze niedawno była jej największą przeciwniczką. Wstrząśnięta będzie błagać Natalię, by się opamiętała.

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sednem konfliktu w 3309 odcinku „Barw szczęścia” stanie się chęć zemsty Cezarego na Andrzeju (Leon Charewicz). Natalia spróbuje mu uświadomić, że brnięcie w przemoc i nielegalne działania doprowadzi go tylko do jeszcze większej tragedii. Józefina spróbuje tłumaczyć syna gniewem i emocjami.

Konflikt Natalii i Cezarego narośnie

- Nim też kieruje gniew... - Józefina wstawi się za synem, ale łagodnie, bez przekonania. Jednak Natalia nie zgodzi się na takie usprawiedliwienia i ostro nazwie rzeczy po imieniu.

- To nie gniew, tylko głupota!

Józefina spróbuje jeszcze ratować sytuację i namówić synową, by to ona okazała rozsądek.

- Więc ty bądź mądrzejsza! - uzna Rawiczowa. Rozczarowanie zamiast gniewu. To zaboli najbardziej

Natalia w 3309 odcinku „Barw szczęścia” wyzna, że wcale nie kieruje nią złość. To, co czuje do Cezarego, okaże się znacznie groźniejsze dla ich związku. - Ja nie czuję gniewu... Raczej rozczarowanie. I to jest o wiele gorsze...

Józefina spróbuje poruszyć jeszcze jeden argument, czyli lojalność Cezarego wobec rodziny. - Stanął w mojej obronie. Dla ciebie i dla Lei zrobiłby to samo…

Ale te słowa tylko pogłębią dramat Natalii.

Józefina weźmie na sienie winę za rozpad związku Natalii i Cezarego

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” Natalia wypowie zdanie, które ostatecznie pokaże, jak bardzo straciła zaufanie do męża.

- No właśnie. Okazuje się, że on byłby gotowy zlecić zabójstwo człowieka... I nie ma dla mnie znaczenia, dlaczego. 

Józefina jeszcze raz spróbuje tłumaczyć syna emocjami.

- Mówię ci przecież, że to gniew go zaślepił!

Jednak Natalia nie cofnie się ani o krok i przyzna, że sama padła ofiarą uczuć.

- A mnie po raz drugi w życiu zaślepiła miłość… Nie sądziłam, że Cezary jest do tego zdolny.

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” Józefina po raz pierwszy tak wyraźnie stanie po stronie Natalii i spróbuje uratować jej małżeństwo z Cezarym. Weźmie na siebie winę za rodzinny dramat i będzie błagać synową, by jeszcze raz wszystko przemyślała. Czy ten niespodziewany zwrot wystarczy, by Natalia się opamiętała? A może rozczarowanie okaże się silniejsze niż miłość? Jedno jest pewne — ten odcinek przyniesie emocje, które na długo zostaną z widzami.

