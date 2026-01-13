Barwy szczęścia, odcinek 3309: Józefina weźmie na siebie winę za rozstanie Natalii i Cezarego. Nagle będzie błagać synową, by się opamiętała! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sednem konfliktu w 3309 odcinku „Barw szczęścia” stanie się chęć zemsty Cezarego na Andrzeju (Leon Charewicz). Natalia spróbuje mu uświadomić, że brnięcie w przemoc i nielegalne działania doprowadzi go tylko do jeszcze większej tragedii. Józefina spróbuje tłumaczyć syna gniewem i emocjami.

Konflikt Natalii i Cezarego narośnie

- Nim też kieruje gniew... - Józefina wstawi się za synem, ale łagodnie, bez przekonania. Jednak Natalia nie zgodzi się na takie usprawiedliwienia i ostro nazwie rzeczy po imieniu.

- To nie gniew, tylko głupota!

Józefina spróbuje jeszcze ratować sytuację i namówić synową, by to ona okazała rozsądek.

- Więc ty bądź mądrzejsza! - uzna Rawiczowa. Rozczarowanie zamiast gniewu. To zaboli najbardziej

Natalia w 3309 odcinku „Barw szczęścia” wyzna, że wcale nie kieruje nią złość. To, co czuje do Cezarego, okaże się znacznie groźniejsze dla ich związku. - Ja nie czuję gniewu... Raczej rozczarowanie. I to jest o wiele gorsze...

Józefina spróbuje poruszyć jeszcze jeden argument, czyli lojalność Cezarego wobec rodziny. - Stanął w mojej obronie. Dla ciebie i dla Lei zrobiłby to samo…

Ale te słowa tylko pogłębią dramat Natalii.

Józefina weźmie na sienie winę za rozpad związku Natalii i Cezarego

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” Natalia wypowie zdanie, które ostatecznie pokaże, jak bardzo straciła zaufanie do męża.

- No właśnie. Okazuje się, że on byłby gotowy zlecić zabójstwo człowieka... I nie ma dla mnie znaczenia, dlaczego.

Józefina jeszcze raz spróbuje tłumaczyć syna emocjami.

- Mówię ci przecież, że to gniew go zaślepił!

Jednak Natalia nie cofnie się ani o krok i przyzna, że sama padła ofiarą uczuć.

- A mnie po raz drugi w życiu zaślepiła miłość… Nie sądziłam, że Cezary jest do tego zdolny.

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” Józefina po raz pierwszy tak wyraźnie stanie po stronie Natalii i spróbuje uratować jej małżeństwo z Cezarym. Weźmie na siebie winę za rodzinny dramat i będzie błagać synową, by jeszcze raz wszystko przemyślała. Czy ten niespodziewany zwrot wystarczy, by Natalia się opamiętała? A może rozczarowanie okaże się silniejsze niż miłość? Jedno jest pewne — ten odcinek przyniesie emocje, które na długo zostaną z widzami.