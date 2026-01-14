Barwy szczęścia, odcinek 3307: Pojednanie Kasi z Mariuszem w Brzezinach. Wymusi na nim taką obietnicę





W 3307 odcinku „Barw szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) wróci do Brzezin po burzy, jaką wywołała afera z Janką. Choć wszystko wyglądało jak zdrada, prawda okaże się zupełnie inna, a kluczową rolę odegra sąsiadka Borowska (Dorota Piasecka), która odkryje intrygę Dąbrowskiej. Stęskniony Mariusz (Rafał Cieszyński) spróbuje odzyskać ukochaną i dojdzie do wzruszającego pojednania. Kasia zgodzi się na powrót, ale postawi twardy warunek i wymusi na Karpiuku jedną, bardzo ważną obietnicę.

"Barwy szczęścia" odcinek 3307 - piątek, 2.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3307 odcinku „Barw szczęścia” Kasia zdecyduje się wrócić do Brzezin dopiero wtedy, gdy opadną największe emocje po skandalu, który niemal zniszczył jej związek z Mariuszem. Impreza w remizie, alkohol i noc spędzona przez Karpiuka z Janką sprawią, że wszystko będzie wyglądało jak zdrada, choć w rzeczywistości Mariusz padnie ofiarą manipulacji.

To właśnie Borowska okaże się osobą, która dotrze do prawdy. Sąsiadka odkryje, że Janka tylko udawała pijaną i celowo wykorzystała stan Mariusza, by skompromitować go w oczach Kasi. Dzięki jej ustaleniom stanie się jasne, że Karpiuk nie zdradził ukochanej, choć dopuścił się poważnej lekkomyślności.

Mariusz nie będzie ukrywał skruchy. Wyznanie złamie napięcie

Gdy w 3307 odcinku „Barw szczęścia” Kasia wreszcie stanie twarzą w twarz z Mariuszem, mężczyzna nie spróbuje się bronić. Przyzna, że jego największym błędem było upicie się i utrata kontroli nad sytuacją. Wyznanie okaże się szczere i pełne emocji.

- Nie chciałem cię zranić... Głupio zrobiłem, że się upiłem, że nic nie pamiętałem, ale… ja cię strasznie kocham i chcę, żebyśmy byli szczęśliwi! Jak kiedyś...

Słowa Karpiuka pokażą, jak bardzo przeżył rozstanie i jak mocno tęsknił za Kasią.

Kasia zgodzi się na pojednanie, ale postawi warunek

Choć Kasia uwierzy w wyjaśnienia i pozna całą prawdę o intrydze Janki, w 3307 odcinku „Barw szczęścia” jasno pokaże, że jej zaufanie zostało nadszarpnięte. Przyzna, że potrzebowała czasu, by wszystko sobie przemyśleć i zdecydować, czego naprawdę chce.

- Wierzę ci. Potrzebowałam czasu, żeby wszystko sobie przemyśleć... i wiem, czego naprawdę chcę. Tylko obiecaj mi jedno: żadnych więcej Janek!

Te słowa nie pozostawią złudzeń, Kasia zgodzi się na powrót tylko pod warunkiem, że Mariusz definitywnie odetnie się od Dąbrowskiej. Karpiuk oczywiście będzie gotów na takie "poświęcenie". 

