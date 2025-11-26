Barwy szczęścia, odcinek 3282: Józefina zleci Celinie zabójstwo Andrzeja. Nikt jej nie powstrzyma? – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina pozna Walczewską (Małgorzata Puzio), jedną z ofiar Andrzeja, która złoży zeznania w komisariacie. Obie panie zgodzą się, że należy mu się zapłata za to, co im zrobił. Wyjątkowa bezczelność i chamstwo dawnego narzeczonego tylko utwierdzą Dżo w przekonaniu, że zasługuje na zdecydowany odwet – taki efekt będzie miało spotkanie z nim.

Józefina zleci zabójstwo Andrzeja w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Pomysł odwetu na Andrzeju kiełkuje w Józefinie już od kilku miesięcy. Od czasu, kiedy dowiedziała się o namierzeniu go w Dubaju przez Celinę. W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Dżo zdecyduje się spotkać swoją bohaterkę, dzięki której przestępca wrócił do kraju, by odpowiedzieć za swoje czyny. Ale nie po to, by jej specjalnie podziękować. Będzie mieć dla niej zlecenie – zabójstwa swojego oprawcy! Brońską przerazi determinacja Rawiczowej:

- Ustalmy może, że ta rozmowa się nie odbyła! Rozumiem, że została pani zraniona, że jest pani wściekła i życzy mu jak najgorzej… Ale nie wierzę, że jest pani w stanie posunąć się do czegoś takiego…

- Nie znasz mnie, dziecko… Z przyjemnością zrobiłabym to własnymi rękami! Ale nie mam takich możliwości…- odpowie Józefina, stanowcza i przekonana do swojego planu.

Pojawi się pomysł ubezwłasnowolnienia Józefiny – odcinek 3282 „Barw szczęścia"

Celina postanowi działać. W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" podzieli się informacjami o pałającej zemstą Józefinie z Cezarym:

- Mówiła wprost: liczy, że mam kontakty po drugiej stronie muru i że jestem w stanie załatwić, żeby ktoś go sprzątnął jeszcze w areszcie.(…) Twoja matka naprawdę chce śmierci tego faceta... Pilnuj jej, zanim narobi sobie kłopotów!

Zmartwiona Natalia i przejęty Cezary pojmą, że muszą działać, by nie doszło do katastrofy.

- Musimy ją jakoś powstrzymać!

- Ale jak? Zamkniemy ją w domu?... Ubezwłasnowolnimy? Gdzie ona w ogóle teraz jest?! – zapyta Rawicz, w duchu dziękując za to, że matka się do nich wprowadziła, bo dzięki temu mogą lepiej widzieć, co planuje.