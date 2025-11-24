Barwy szczęścia, odcinek 3281: Zakochany Emil poświęci wyjazd do USA dla Poli! Starania Asi pójdą na marne

"Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3281 odcinku "Barw szczęścia" Emil i Pola znów się spotkają, ale już nie jako koledzy z klasy tylko para! A wszystko przez to, że zakochany chłopak w końcu zbierze się na odwagę i otwarcie zapyta swoją nową koleżankę, czy zostanie jego dziewczyną. Tym bardziej, że będą już po zakończeniu roku szkolnego, w trakcie którego wspólnie wystąpią z Emilką (Jessica Frankiewicz), przez co nie będą już razem spędzać czasu na próbach. Szczególnie, że po dołączeniu zazdrosnej Brodzińskiej i tak będą one zupełnie inaczej wyglądać.

Ale Sokalski nie odpuści, gdyż w 3281 odcinku "Barw szczęścia" będzie już zakochany po uszy, co już wcześniej dostrzeże nie tylko jego matka, ale i jej narzeczony Hubert (Marek Molak). A to z kolei odbije się także i na nich, gdyż Emil właśnie z uwagi na Polę podejmie szokującą decyzję!

Emil wybierze Polę zamiast Marysi w 3281 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3281 odcinku "Barw szczęścia" zakochany Emil postanowi zrezygnować z wakacyjnego wyjazdu do USA do Marysi, o który tak usilnie będzie starała się jego matka. Tym bardziej, że wcześniej przecież sam Sokalski chciał już wylecieć za granicę, jednak nie miał ku temu potrzebnych dokumentów. I wówczas Sokalska zaczęła walkę o jego paszport z jego ojcem, którą ostatecznie wygra, ale jak się okaże już na marne?

A wszystko przez to, że w 3281 odcinku "Barw szczęścia" jej syn już wcale nie będzie chciał nigdzie lecieć, gdyż to oznaczałoby dla niego rozłąkę z Polą. A nie dlatego dopiero co zostali parą, aby teraz mieli się nie widzieć. I choć przecież wyjazd do USA nie trwałby długo, to jednak Emil i tak będzie gotowy z niego zrezygnować właśnie ze względu na swoją nową dziewczynę. Tak samo jak niejako zrobi to ze swoją wyłączną przyjaźnią z Emilką. Ale czy to będzie tego warte?

Jak zareaguje na to młoda Pyrka w 3281 odcinku "Barw szczęścia"?

Tym bardziej, że w grę w 3281 odcinku "Barw szczęścia" wejdzie tutaj przecież jeszcze Marysia, z którą zarówno on, jak i jego matka mieli napięte stosunki, gdyż dziewczynka nie potrafiła zaakceptować ich obecności u boku Huberta i nie raz dała to wyraźnie odczuć! I choć po wylocie do USA do Klary (Olga Jankowska) nieco zmieniła swoje podejście i nawet przeprosiła za to ojca, to jednak wciąż będzie można spodziewać się po niej wszystkiego!

Szczególnie, że w 3281 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert będą mieli jej do przekazania ważną wiadomość, że się zaręczyli i oczywiście będą się bać, jak ona to przyjmie. A co jeszcze byłoby, gdy dowiedziała się, że Emil ją wystawił? Aż strach pomyśleć!