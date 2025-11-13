Barwy szczęścia, odcinek 3270: Wyjazd Asi z Hubertem do USA. Jeszcze przed ślubem spotkają się z Klarą

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku „Barw szczęścia” Asia i Hubert podejmą pierwsze decyzje dotyczące ceremonii oraz wakacyjnego wyjazdu do Ameryki. Wyjazd będzie dla nich okazją do odpoczynku, zacieśnienia więzi rodzinnych i przygotowania się do nowego etapu w życiu. Po wielu rudnościach rodzinnych i osobistych para w końcu poczuje, że mogą spokojnie planować wspólne życie. Czy wyjazd do USA będzie początkiem końca Pyrki i jego nowej żony w Polsce? Podejmą decyzję o wyjeździe na stałe?

Poważne decyzje Huberta i Asi jeszcze przed ślubem

W odcinku 3270 „Barw szczęścia” spotkanie z Klarą będzie dla Asi i Huberta testem emocjonalnym. Była żona Huberta mieszka na stałe za granicą, więc obecność w ich życiu po raz pierwszy od dawna będzie źródłem stresu. Para będzie musiała zmierzyć się z uczuciami, które wywołuje obecność dawnej partnerki Huberta, a to wszystko tuż przed ich własnym ślubem. To trudne szczególnie dla Sokalskiej, która długo „walczyła” z Marysią (Nina Szumowska), by udowodnić jej, że nie chce źle i to nie przez nią rozpadło się małżeństwo Huberta. Prawda jest taka, że to Klara wyjechała do USA i została tam na stałe. Nie pokazuje się w rodzinnym domu, a miłość do Huberta jest dawno nieaktualna.

Spotkanie Klary i Huberta jeszcze przed ślubem

Pomimo tych obaw, w 3270 odcinku „Barw szczęścia” Asia i Hubert pokażą, że są gotowi na kolejny etap życia. Widzowie zobaczą, jak para ustala datę ślubu, planuje rodzinny wyjazd do Ameryki i przygotowuje się na spotkanie z Klarą, które będzie zarówno trudnym, jak i ważnym momentem w ich historii. Na szczęście raczej nie chodzi o wyprowadzkę Pyrki na stałe. To tylko odwiedziny w USA, a nie decyzja na zawsze.

Odcinek 3270 „Barw szczęścia” będzie więc pełen emocji, od stresu przed wizytą byłej żony Huberta po radość z planowanego ślubu i wakacyjnego wyjazdu. Widzowie będą mogli śledzić, jak Sokalska i Pyrka przygotowują się do wielkiego dnia, który odmieni ich życie na zawsze.

