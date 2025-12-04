Barwy szczęścia, odcinek 3271: Śledztwo Kodura po zabójstwie Stefaniaka. Zeznania sąsiadów ujawnią, co się działo w mieszkaniu. To nadzieja dla Soni? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 5.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Aresztowanie Soni w 3271 odcinku "Barw szczęścia" za zabójstwo Stefaniaka to dopiero początek koszmaru, który czeka wielokrotnie gwałconą ofiarę potwora! To Robert zgotował jej piekło na ziemi, handlował nią z bandytą Bazylowem (Andrzej Szeremeta), żeby wyjść z długów, a potem na niej zarobić, ale skoro ona zabiła kochanka, to musi ponieść karę. Takie jest chore prawo.

Zniszczone nagranie z ramki w 3271 odcinku "Barw szczęścia". Nie będzie dowodu na zbrodnie Stefaniaka?

Śledztwo w sprawie zabójstwa Stefaniaka w 3271 odcinku "Barw szczęścia" poprowadzi Marcin Kodur, który zatrzyma podejrzaną Sonię w areszcie. Jej sytuacja będzie beznadziejna, bo ramka z ukrytą kamerą ulegnie zniszczeniu i dowody na zbrodnie, których dopuścił się potwór Robert, nagle znikną. Przynajmniej do czasu aż policyjny technicy nie odzyskają nagrania, na którym widać, jak Robert podaje Soni i jej synowi Mateuszkowi narkotyki, a potem sprowadza do niej gwałcicieli.

Kodur przesłucha sąsiadów zabitego Stefaniaka w 3271 odcinku "Barw szczęścia"

Po tym jak w 3271 odcinku "Barw szczęścia" policja zabierze zwłoki Stefaniaka, Sonia trafi do aresztu, a specjaliści kryminolodzy zaczną zbierać ślady na miejscu zbrodni, Kodur zajmie się przesłuchaniem sąsiadów zabitego Roberta. Na pierwszy ogień pójdzie właściciel mieszkania, Krzysztof Jaworski (Jacek Kałucki), od którego Stefaniak je wynajmował.

- Co mógłby mi pan o nim opowiedzieć?

- Podobno o zmarłych mówi się tylko dobrze... - zacznie Jaworski.

- Wie pani, to nie w moim fachu. Dobrze czy źle nie ma znaczenia, byle zgodnie z prawdą - zastrzeże Kodur.

- Wie pan, jak dla mnie to nigdy mu dobrze z oczu nie patrzyło. Ja nie miałem zaufania do faceta - zezna właściciel mieszkania Stefaniaka.

- Co konkretnie budziło pana nieufność?

- Różne rzeczy. Na przykład bardzo szybko jeździł... Poza tym jego poprzednia kobieta pokłóciła się gwałtownie. Opuściła go, rzuciła go... Nazywała się Wanda Halicka. Mieszkała tu z synkiem Karolkiem. Pracowała w urzędzie skarbowym. Do miłych facetów się nie zaliczał. Nie ufałem mu!

Zeznanie Darka w 3271 odcinku "Barw szczęścia" nadzieją dla aresztowanej Soni?

Nowe światło na zbrodnię na osiedlu w 3271 odcinku "Barw szczęścia" rzuci też Darek Janicki (Andrzej Niemyt), który przekaże Kodurowi zapis nagrania z monitoringu, na którym widać, kto, kiedy i jak często odwiedzał Stefaniaka. To będzie nadzieja dla Soni i dowód na to, że Robert sprowadzał do niej bandziorów. Poza tym Darek i Karol (Jan Wieczorkowski) będą kluczowymi świadkami, bo to oni znaleźli martwego Stefaniaka i Sonię z zakrwawionym nożem w dłoniach.

- Ja wiedziałem, że coś tu jest nie tak, ale nie miałem pojęcia, że to się tak skończy - opowie Darek, przerażony tym, co się stało.

- Co masz na myśli?

- Było tu parę razy głośno, a ta Sonia wydawała mi się zagubiona, może trochę zalękniona. Ja pytałem, czy coś jest nie tak, to nie chciała mi nic powiedzieć.

- Były awantury?

- Raczej imprezy. I to zakrapiane. Po jednej z takich imprez goście tego Stefaniaka urwali lusterko w aucie Karola...

- Nie wiem, może ją zaatakował. Dziewczyna się broniła. Nie było nas tutaj, nie wiemy, co tutaj się stało - doprecyzuje Karol.

- Sekcja zwłok Stefaniaka powinna nam coś podpowiedzieć - zauważy Stefaniak.

- To on był agresywny. Nie w stosunku do mnie. To był raczej nieprzyjemny. Jego poprzednia kobieta wyprowadziła się dość gwałtownie. Spakowała się i uciekła - zezna Janicki.

- A w jakich okolicznościach?

- Nie wiem... Po jakiejś nocnej awanturze. Spotkałem ich na klatce. On próbował ją zatrzymać. Szarpali się i...

- Czyli w ich relacji była przemoc?

- To była jedna sytuacja. Usłyszałem głównie podniesione głosy.

- To nie pierwszy taki epizod w życiu Stefaniaka. Miał wyrok za pobicie partnerki...

- O tym nie wiedziałem - odpowie zdziwiony Darek.

- Bo to poufne informacje... - przyzna Kodur.

Niestety w 3271 odcinku "Barw szczęścia" Sonia nie wyjdzie z aresztu. Chociaż podczas przesłuchania wyjawi Kodurowi, jakich potwornych rzeczy dopuszczał się wobec niej i jej syna Stefaniak.