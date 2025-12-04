Barwy szczęścia, odcinek 3271: Tak Dominika powie Mateuszkowi, że Sonia zabiła Stefaniaka! Czeka go przesłuchanie na policji - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3271 - piątek, 5.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Aresztowana Sonia w 3271 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła zobaczyć swojego synka, ale na szczęście Mateuszkiem zajmą się Dominika i Sebastian.Otoczą chłopca troskliwą opieką. Z pomocą prawnika Klemensa (Sebastian Perdek) wystąpią też do sądu o zgodę na to, żeby Mateusz został z nimi na czas pobytu Soni za kratkami aresztu. Kowalscy staną jednak przed trudnym zadaniem, jak powiedzieć synowi Soni o zabójstwie Stefaniaka, o tym, co się stało w mieszkaniu Roberta minionego wieczoru.

Dominika okłamie Mateuszka po aresztowaniu Soni w 3271 odcinku "Barw szczęścia"?

Przerażona sytuacją Dominika w 3271 odcinku "Barw szczęścia" zacznie rozważać możliwość kolejnego kłamstwa. Podczas ostatniej odsiadki Soni w więzieniu, oszukali Mateuszka, że jego mama wyjechała na rok za granicę. Tym razem jednak będzie inaczej. Nie wiadomo, ile czasu Sonia spędzi w areszcie. A poza tym chłopiec już by nie uwierzył w żaden wyjazd mamy.

- Może da się wymyślić jakąś łagodniejszą wersję... - Dominika będzie bić się z myślami, jak przekazać Mateuszkowi wiadomość o śmierci Roberta i tego, co czeka Sonię.

- Ale jaką? O ile pamiętam już raz go okłamaliśmy i ledwo nam wybaczył - przypomni Sebastian.

- Po prostu nie wiem, jak ma się do tego zabrać...

- Ja też nie, ale musimy to w końcu zrobić - stwierdzi Kowalski.

Tak Mateuszek w 3271 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje na wieść, że Sonia zabiła Stefaniaka

Ostatecznie w 3271 odcinku "Barw szczęścia" Dominika powie Mateuszkowi część prawdy, o tym, co się działo w mieszkaniu Stefaniaka w chwili, kiedy Sonia chwyciła za nóż i zabiła kochanka. Zresztą Kowalscy nie będą świadomi tego, jaka tragedia się tam rozegrała, kiedy Sonia obejrzała nagranie z ramki z ukrytą kamerą. Reakcja chłopca będzie łatwa do przewidzenia.

- To był wypadek. Robert pokłócił się z mamą, zaatakował ją i ona musiała się bronić...

- Nie miała wyjścia - doda Sebastian.

- Pewnie policjanci będą chcieli z tobą porozmawiać. Zapytają cię, czy Robert był niemiły dla ciebie i dla mamy...

- Ja nie chcę iść na policję... - Mateuszek będzie kompletnie wystraszony.

- Kochanie, nie martw się. Nikt cię do niczego nie zmusi - uspokoi go Dominika.

- Chcę do mamy...

- Ona teraz jest na policji i wyjaśnią całą tę sprawę...

- A kiedy wróci?

- Póki co zostaniesz z nami... - słowa Sebastiana wcale dziecka nie pocieszą.

- Ale ja chcę do mamy!

- Wiem kochanie, wiem...

- To zadzwoń do niej i powiedz, żeby już przyszła! - Mateuszek rozpłacze się, nie wiedząc, kiedy zobaczy Sonię.