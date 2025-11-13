Barwy szczęścia, odcinek 3268: Emilka nie odpuści walki o Emila! Tak zacznie rywalizować o niego z Polą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3268 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3268 odcinku "Barw szczęścia" Emilka tak łatwo nie odpuści sobie Emila! Tym bardziej, gdy zauważy jak mocno zbliżył się do nowej koleżanki Poli, która zajmie nie tylko jej miejsce w klasie, ale także i u boku Sokalskiego. Szczególnie, że oboje połączy muzyka, gdyż przecież Pola będzie świetnie grać na ukulele, a Emil na gitarze i stąd Kujawiak (Karina Seweryn) poprosi, aby wspólnie zagrali na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, na co nastolatkowie oczywiście się zgodzą.

Ale to wcale nie spodoba się Brodzińskiej, która zacznie być zazdrosna o Sokalskiego! I choć początkowo obrazi się na swojego przyjaciela i zacznie go traktować z dystansem, to szybko się zorientuje, że ta taktyka nie ma sensu, gdyż Pola tylko będzie na niej zyskiwać, bo to z nią Emil zacznie spędzać coraz więcej czasu! I wówczas Emilka zdecyduje się ją zmienić i stanąć do walki o swojego przyjaciela, co wcale nie będzie proste. Jednak w 3268 odcinku "Barw szczęścia" zawzięta dziewczynka tanio skóry nie sprzeda!

Emilka dołączy do Emila i Poli w 3268 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3268 odcinku "Barw szczęścia" Emilka sama zgłosi się na ochotniczkę, aby także wystąpić na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego u boku Emila i Poli! I choć sama przeszła na nauczenie domowe, gdy koleżanki z klasy odkryły jej kłamstwo i nie dały jej żyć, to jednak dla Sokalskiego, Brodzińska będzie gotowa nie tylko na powrót do szkoły, ale także i występ!

W 3268 odcinku "Barw szczęścia" nastolatka postanowi zawalczyć o swojego przyjaciela z Polą i nie będzie przy tym sama, gdyż będzie mogła liczyć na wsparcie Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Józefiny (Elżbieta Jarosik). Seniorki podpowiedzą jej, jak odzyskać Emila, a ona postanowi wcielić ich rady w życie!

Czy plan Brodzińskiej powiedzie się w 3268 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3268 odcinku "Barw szczęścia" jej się to uda? Szczególnie, że sytuacja stanie się tak napięta, że już nawet Malwina (Joanna Gleń) z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) zaczną się martwić o ich dalszą relację po pojawieniu się Poli! Tym bardziej, że Sokalska z Hubertem (Marek Molak) już wcześniej wyczują nutkę romantyzmu między Emilem, a jego nową koleżanką, gdy nastolatkowie zjawią się u Pyrków na wspólnej próbie. Czy zatem będzie tam jeszcze miejsce dla Emilki?

Możliwe, że tak, gdyż w 3268 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska zdecyduje się na dobre posunięcie, gdyż w ten sposób faktycznie do nich dołączy, bo na kolejnej próbie zjawią się już we trójkę! Czy zatem zrealizuje swój plan do końca i z powrotem przeciągnie Sokalskiego na swoją stronę, a przy okazji pozbędzie się rywalki? Przekonamy się już niebawem!