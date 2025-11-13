Barwy szczęścia, odcinek 3259: Olga ostrzeże Mirka przed Justyną Zytko! Nie posłucha jej i wydarzy się to - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3259 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3259 odcinku "Barw szczęścia" Mirek już całkowicie poświęci się karierze modela, skuszony ofertą od Justyny. Wójcik na dobre rozpocznie pracę w modelingu i to pod czujnym okiem nie tylko Zytko, ale także i Kosmy, która od razu zauważy, że oboje mają się ku sobie. Tym bardziej, gdy odkryje, że kobieta już zdążyła zaproponować mu kontrakt i to za jej plecami, co będzie dla niej jednoznaczne. Tak samo jak zainteresowanie chłopaka agentką.

Oczywiście, w 3259 odcinku "Barw szczęścia" Olga doskonale będzie wiedziała, czym będzie mogło to grozić. I z tego względu postanowi go ostrzec. Szczególnie, że sama także będzie chciała zarobić na jego talencie, a bliższy kontakt z Justyną będzie mógł to pokrzyżować! Tym bardziej, że ona nie będzie w nim widzieć wyłącznie modela...

Mirek nie posłucha ostrzeżeń Olgi w 3259 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3259 odcinku "Barw szczęścia" Kosma zdecyduje się go uprzedzić, nim jeszcze będzie za późno. Olga da Mirkowi jasno do zrozumienia, aby trzymał Justynę na dystans, bo w przeciwnym razie, to będzie mogło się dla niego źle skończyć! A co za tym idzie i dla niej i to nie tylko ze względów finansowych, ale także ogólnych, gdyż przecież będzie ręczyć za wszystko nie tylko przed jego agentem Darkiem (Andrzej Niemyt), ale i ojcem Damianem (Michał Lesien-Głowacki)!

- Nie warto łączyć relacji zawodowych i osobistych… W showbiznesie... jest dużo pokus. Młode dziewczyny, młodzi chłopcy… czasem im ulegają. Ale zwykle źle potem na tym wychodzą… - ostrzeże go Olga.

Tyle tylko, że niestety w 3259 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik jej nie posłucha! Do tego stopnia, że po sesji zdjęciowej wcale nie wróci na noc do domu, gdyż tą spędzi na kanapie właśnie u Zytko. Mimo iż z samego ranka będzie musiał stawić się na egzaminie z angielskiego!

Damian zacznie niepokoić się o relację syna ze starszą Justyną w 3260 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale na szczęście, w 3260 odcinku "Barw szczęścia" w ostatniej chwili już na niego zdąży, bo Justyna szybko podwiezie go przed szkołę. Jednak Damian nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw, gdyż dla niego matura syna będzie priorytetem, a modeling będzie miał być tylko dodatkiem. A okaże się na odwrót! I z tego względu wściekły Wójcik już zacznie robić Zytko wymówki! Ale ona nie będzie mieć sobie nic do zarzucenia!

- Czy pani rozumie, że Mirek mógł przez panią zawalić maturę?! - wyrzuci jej Damian.

- Wypraszam sobie! Mirek jest dorosły, sam o sobie decyduje… - odeprze te zarzuty Justyna.

- Taki dorosły, że zapomniał o egzaminie! A pani tylko bawi się jego kosztem! - Wójcik nie odpuści.

- Pan wybaczy, ale nie zamierzam tego słuchać! - powie wściekła Zytko.

Oczywiście, w 3260 odcinku "Barw szczęścia" o ich spięciu szybko dowie się także i sam Mirek, który od razu weźmie Justynę w obronę przed swoim ojcem. I z tego względu Damian zacznie się o niego jeszcze bardziej niepokoić...

- Przestań się wtrącać w moje życie, dobra?! Jak chcesz pomagać, bardzo proszę, pomagaj! Ale nie mów mi, jak mam żyć! - zapowie mu Mirek.

- Ona jest od niego starsza o jakieś… dwadzieścia lat! - zwierzy się Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz).

- Nie bądź taki staroświecki… Być może Mirek przeżywa... przygodę życia! - zasugeruje mu żona.

- O ile ona nie ma męża... Tylko takiej afery nam brakuje!… Moim zdaniem ona tylko zabawi się Mirkiem i namiesza mu w głowie... A jeśli on się zakocha? Przecież to mógł być jego pierwszy raz… - zmartwi się Damian.