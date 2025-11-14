Barwy szczęścia, odcinek 3260: Damian nie uratuje syna przed Justyną Zytko! Już nikt nie zdoła wpłynąć na Mirka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3260 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3260 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojony Damian odkryje, że Mirek nie wrócił na noc do domu tylko po sesji zdjęciowej wylądował na kanapie u Justyny. Oczywiście, Wójcik nie będzie zadowolony z takiego stanu rzeczy, tym bardziej, że z samego ranka jego syn będzie miał maturę z angielskiego, która miała być dla niego priorytetem. A tak wszystko stanie pod znakiem zapytania.

Ale na szczęście, w ostatniej chwili w 3260 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik na nią zdąży, gdyż Zytko błyskawicznie podwiezie go pod szkołę swoim sportowym autem. Damian dostarczy synowi garnitur, a Mirek błyskawicznie się przebierze i pójdzie na maturę. Ale jego ojciec tak tego nie zostawi!

Wściekły Damian rozmówi się z Justyną Zytko w 3260 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3260 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się rozmówić z Justyną, przez którą jego syn o mało nie zawali matury! Jednak ku jego zaskoczeniu Zytko nie będzie mieć sobie nic do zarzucenia, czym tylko dodatkowo go zdenerwuje!

- Czy pani rozumie, że Mirek mógł przez panią zawalić maturę?! - wyrzuci jej wściekły Damian.

- Wypraszam sobie! Mirek jest dorosły, sam o sobie decyduje… - uzna Justyna.

I w tym momencie w 3260 odcinku "Barw szczęścia" Damian już nie wytrzyma i otwarcie wygarnie kobiecie, co o niej myśli. Ale Justyna nie będzie miała zamiaru tego słuchać. Szczególnie, że starszy Wójcik przejrzy ją na wylot, jednak ona oczywiście mu się do tego nie przyzna!

- Taki dorosły, że zapomniał o egzaminie! A pani tylko bawi się jego kosztem! - oskarży ją Wójcik.

- Pan wybaczy, ale nie zamierzam tego słuchać! - rzuci oburzona Zytko, po czym odjedzie.

Mirek przepadnie już na dobre w 3260 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście, ich rozmowa w 3260 odcinku "Barw szczęścia" nie zostanie tylko między nimi, gdyż prędko dowie się o niej i sam Mirek. Wójcik tak wkurzy się na swojego ojca, że zaatakował Justynę, od razu zacznie robić mu wymówki!

- Przestań się wtrącać w moje życie, dobra?! Jak chcesz pomagać, bardzo proszę, pomagaj! Ale nie mów mi, jak mam żyć! - Mirek postawi sprawę jasno.

I wówczas w 3260 odcinku "Barw szczęścia" Damian już zda sobie sprawę, że na ratunek jest za późno, gdyż Justyna zdążyła już omamić jej syna. Załamany Wójcik zwierzy się Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz), która za wszelką cenę spróbuje go pocieszyć. Ale niestety osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt, gdyż po jej słowach jej mąż zacznie się o niego bać jeszcze bardziej! Szczególnie, że skutki tej relacji będą mogły być naprawdę poważne...

- Ona jest od niego starsza o jakieś… dwadzieścia lat! - zauważy Damian.

- Nie bądź taki staroświecki… Być może Mirek przeżywa... przygodę życia! - zasugeruje Beata.

- O ile ona nie ma męża... Tylko takiej afery nam brakuje!… Moim zdaniem ona tylko zabawi się Mirkiem i namiesza mu w głowie... A jeśli on się zakocha? Przecież to mógł być jego pierwszy raz… - załamie się Wójcik.

