Barwy szczęścia, odcinek 3280: Tak skończy się próba pojednania Wandy i Wiktora! Nie pogodzi się z tym, że jest synem zmarłego Henryka

2025-11-23 10:52

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda (Maja Barełkowska) spróbuje w końcu pojednać się z Wiktorem (Grzegorz Kestranek). Tym bardziej, że dzięki uporowi Tomasza (Jakub Sokołowski) wreszcie ostatecznie przeprowadzi się do nowego mieszkania, gdzie będzie miała zacząć nowe życie po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński). Ale niestety w 3280 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie będzie jednak na to gotowa, gdyż dalej nie pogodzi się z tym, że młody Kępski nie był jego wnukiem, a synem! I przez to znów nie zgodzi się z tym pogodzić! A wręcz przeciwnie! Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda postanowi w końcu pojednać się z Wiktorem, z którym na dobre się poróżniła, gdy wyszło na jaw, co zrobił nie tylko jego matce Grażynie (Kinga Suchan), ale również i byłej ukochanej Madzi (Natalia Sierzputkowska)! I choć w pierwszej chwili i ona odwróciła się od zwyrodnialca, to jednak po jego śmierci wszystko się zmieniło, czego chłopak tym bardziej nie mógł jej darować, bo już wcześniej miał jej za złe, iż w jego ocenie go kryła. A potem ich stosunki już w ogóle się ochłodziły.

Jednak w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Kępska zdecyduje się to wreszcie zmienić i sama wyjdzie Wiktorowi naprzeciw. Szczególnie, że dzięki uporowi Tomasza w końcu przeprowadzi do nowego mieszkania, w którym będzie miała zacząć nowe życie po śmierci męża. I stąd od razu postanowi pogodzić się ze swoim pasierbem. Ale to wciąż nie będzie dla niej łatwe...

Wanda i Wiktor dalej się nie pogodzą w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nieustannie będzie traktować Wiktora jak swojego wnuka, a nie syna swojego męża i Grażyny! Kępska nie będzie mogła pogodzić się z faktem, że nie jest babcią chłopaka, a jego macochą, co niestety tylko zaogni ich stosunki i doprowadzi do kolejnej burzliwej kłótni!

A zatem o pojednaniu między Wandą i Wiktorem w 3280 odcinku "Barw szczęścia" będzie można zapomnieć. Tym bardziej, że młody Kępski zostanie już w skateshopie sam po wycofaniu się Tomasza, przez co nie będzie miał, kto im pomóc w ewentualnym dogadaniu się, a co za tym idzie i pogodzeniu się!

Szczególnie, że ostatnio z Wandą nie wytrzymała także pomagająca jej Grażyna, która choć wybaczyła jej przeszłość, to także nie mogła słuchać tego, jak ona w jej obecności wychwala Henryka, który przecież tak ją skrzywdził. Ale Kępska najwyraźniej i z tym nie będzie w stanie się pogodzić, że jej mąż tylko tak okrutnie ją wykorzystał, a owocem tego stał się właśnie Wiktor!

Czy Kępscy kiedykolwiek się jeszcze pojednają w "Barwach szczęścia"?

Czy zatem w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda i Wiktor pozostaną pokłóceni już na dobre? Czy macocha i jej pasierb już nigdy się nie pogodzą? A może Kępska w końcu zaakceptuje fakt, że chłopak nie jest jej wnukiem, a pasierbem i to sprawi, że jednak się pojednają? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

