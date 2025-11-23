Barwy szczęścia, odcinek 3280: Tak skończy się próba pojednania Wandy i Wiktora! Nie pogodzi się z tym, że jest synem zmarłego Henryka

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda postanowi w końcu pojednać się z Wiktorem, z którym na dobre się poróżniła, gdy wyszło na jaw, co zrobił nie tylko jego matce Grażynie (Kinga Suchan), ale również i byłej ukochanej Madzi (Natalia Sierzputkowska)! I choć w pierwszej chwili i ona odwróciła się od zwyrodnialca, to jednak po jego śmierci wszystko się zmieniło, czego chłopak tym bardziej nie mógł jej darować, bo już wcześniej miał jej za złe, iż w jego ocenie go kryła. A potem ich stosunki już w ogóle się ochłodziły.

Jednak w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Kępska zdecyduje się to wreszcie zmienić i sama wyjdzie Wiktorowi naprzeciw. Szczególnie, że dzięki uporowi Tomasza w końcu przeprowadzi do nowego mieszkania, w którym będzie miała zacząć nowe życie po śmierci męża. I stąd od razu postanowi pogodzić się ze swoim pasierbem. Ale to wciąż nie będzie dla niej łatwe...

Wanda i Wiktor dalej się nie pogodzą w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nieustannie będzie traktować Wiktora jak swojego wnuka, a nie syna swojego męża i Grażyny! Kępska nie będzie mogła pogodzić się z faktem, że nie jest babcią chłopaka, a jego macochą, co niestety tylko zaogni ich stosunki i doprowadzi do kolejnej burzliwej kłótni!

A zatem o pojednaniu między Wandą i Wiktorem w 3280 odcinku "Barw szczęścia" będzie można zapomnieć. Tym bardziej, że młody Kępski zostanie już w skateshopie sam po wycofaniu się Tomasza, przez co nie będzie miał, kto im pomóc w ewentualnym dogadaniu się, a co za tym idzie i pogodzeniu się!

Szczególnie, że ostatnio z Wandą nie wytrzymała także pomagająca jej Grażyna, która choć wybaczyła jej przeszłość, to także nie mogła słuchać tego, jak ona w jej obecności wychwala Henryka, który przecież tak ją skrzywdził. Ale Kępska najwyraźniej i z tym nie będzie w stanie się pogodzić, że jej mąż tylko tak okrutnie ją wykorzystał, a owocem tego stał się właśnie Wiktor!

Czy Kępscy kiedykolwiek się jeszcze pojednają w "Barwach szczęścia"?

Czy zatem w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda i Wiktor pozostaną pokłóceni już na dobre? Czy macocha i jej pasierb już nigdy się nie pogodzą? A może Kępska w końcu zaakceptuje fakt, że chłopak nie jest jej wnukiem, a pasierbem i to sprawi, że jednak się pojednają? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!