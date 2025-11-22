Barwy szczęścia, odcinek 3279: Rodzina Oliwki i Tomasza powiększy się? Zapragnie w końcu dziecka!

"Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3279 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zapragnie mieć dziecka! Tym bardziej, że będzie miał już w tym wprawę, gdyż przecież to on będzie zajmował się swoją matką Wandą (Maja Barełkowska) po śmierci jej męża, a jego ojca Henryka (Zbigniew Suszyński). I to skutecznie, gdyż w końcu doprowadzi do jej ostatecznej przeprowadzki do nowego mieszkania.

I to wszystko w 3279 odcinku "Barw szczęścia" obudzi w im ojcowski instynkt! Szczególnie, że ostatecznie przecież nie będzie ojcem, a jedynie bratem Wiktora! I choć oczywiście, będzie go traktował jak swoje dziecko, to nie zmieni to faktu, że po prostu biologicznie on nim nie będzie. Ale właśnie w końcu będzie chciał, aby to się zmieniło!

Oliwka nie będzie chciała dziecka z Tomaszem w 3279 odcinku "Barw szczęścia"?

Tyle tylko, że w 3279 odcinku "Barw szczęścia" już świadomie i to nie ze związku z Grażyną (Kinga Suchan), a Oliwką! Kępski w końcu naprawdę zechce zostać ojcem i mieć swoje dziecko, co otwarcie zakomunikuje swojej dużo młodszej partnerce. Tylko jak ona na to zareaguje, skoro nigdy nie rozmawiali na temat jej ewentualnej ciąży?

Nie wydaje się, aby w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka podzieliła marzenia Tomasza! Szczególnie, że przecież dopiero co rozwinie swój biznes kosmetyczny i wynajmie nową fabrykę, w której będzie produkować swoje kosmetyki, przez co będzie mieć więcej pracy. A więc jak miałby znaleźć w tym wszystkim czas na dziecko? Tym bardziej, że ona w przeciwieństwie do swojego starszego ukochanego, raczej jeszcze nie będzie gotowa na taki krok w celu powiększenia ich rodziny!

Jak zakończy się związek Zbrowskiej i Kępskiego w 3279 odcinku "Barw szczęścia"?

Jak w tej sytuacji w 3279 odcinku "Barw szczęścia" zachowa się Tomasz? Czy zdecyduje się jeszcze poczekać ze swoimi marzeniami o dziecku? A może jednak zacznie naciskać na ciąże Oliwki? Jak na to zareaguje Zbrowska?

Czy temat dziecka w 3279 odcinku "Barw szczęścia" ostatecznie poróżni Oliwkę i Tomasza i doprowadzi do końca ich związku? A może wręcz przeciwnie? Czy Zbrowska jednak się zgodzi, czując za plecami oddech Wirackiej, z którą ostatnio nakryła ukochanego na zbliżeniu? Czy w ten sposób spróbuje go zatrzymać? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!