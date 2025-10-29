Barwy szczęścia, odcinek 3252: Agnieszka straci dzieci? Były mąż zbuntuje je przeciw niej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedyś Agnieszka wściekła się, gdy Łukasz załatwił jej pracę księgowej w wydawnictwie publikującym „Szok” bez wcześniejszego zapytania jej o zdanie. W odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" to on usłyszy od Kasi (Katarzyna Glinka), że zamieszka we Włocławku. Agnieszka często go zdumiewa, a w odcinku 3252. serialu zdziwi się jeszcze bardziej, słysząc o czymś, o czym nie miał pojęcia.

Agnieszka zatai swoje problemy przed Łukaszem w odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia"

Łukasz nie ma pojęcia, pod jaką presją jest Agnieszka. Ukochana nic mu nie mówi o tym, co się dzieje w jej relacjach z dziećmi. Jej małżeństwo zakończyła zdrada męża. Dwoje pociech zamieszkało z nim w Londynie. W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" Sadowski znów odwiedzi ją we Włocławku, znowu z planem pisania swojej książki. Agnieszka słowem się nie zdradzi na temat swoich problemów – tylko pokaże radość z niespodzianki. Stwierdzi, że dotychczas myślała, że to jej bardziej na nim zależy (choć przecież już się jej oświadczył i został odrzucony i nie chciała się do niego przeprowadzić do Warszawy). Odwiedzą samotnego Czesława, który bardzo się ucieszy z odwiedzin, ale będzie miał pustą lodówkę:

- Dopiero wybieram się na zakupy.

Wyręczy go córka.

Rewelacje o byłym mężu Agnieszki w odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3252. serialu „Barwy szczęścia" zachwycony spotkaniem z do niedawna odsądzanym od czci i wiary Łukaszem, Czesław przygotuje specjalnie dla niego warsztat pracy w ogrodzie i powie mu coś, o czym Agnieszka, nie wiedzieć czemu, woli milczeć:

- Jest z kim pogadać, a i Agnieszka przy tobie jest łagodniejsza... Ona ostatnio jest bardzo zdenerwowana. Pewnie ci nie mówiła, ale jest kłopot z jej byłym mężem.

Sadowski powie mu, że jego były zięć Oskar nastawia jego wnuki przeciw Agnieszce. I że świetnie mu idzie, ponieważ dzieci nie chcą wracać do Polski.

