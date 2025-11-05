Barwy szczęścia, odcinek 3250: Bazylow oszuka Stefaniaka. Zmieni warunki układu o Sonię, który wcześniej zawarli – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3250 - środa, 05.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3250. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rankiem po wystawnej kolacji przygotowanej przez Sonię i zorganizowaniu kolejnych gwałtów na nieprzytomnej partnerce, Stefaniak dostanie SMS od Bazylowa. Nie takiej treści będzie się spodziewał. Liczył na to, że już po wszystkim, że gangster umorzył mu dług i odsetki od niego, jak było umówione. Ale nie… Robert zostanie wystrychnięty na dudka przez swojego niebezpiecznego wierzyciela. Bazylow da mu, w swojej łaskawości, kolejny miesiąc na spłatę pomniejszonych odsetek. Wkurzony Stefaniak zadzwoni do niego, ale bandyta będzie nieugięty:

- Masz dłuższy termin i mniejsze odsetki, ale kwita będziemy, jak spłacisz całość (…) Możesz go spłacić w innej walucie.

Roberta to nie do końca ucieszy. Z jednej strony może dalej spłacać resztę odsetek od długu Sonią, z drugiej – im dłużej będą trwały gwałty, tym niebezpieczniejszy dla niego stanie się ten proceder. Z rozmowy Stefaniaka z Bazylowem będzie wynikało, że ostatniej nocy zgwałcił ją nie tylko Bazylow i jego kolega (Łukasz Ziętek), ale też inni – będzie mowa o „kumplach”, którzy zapewne pojawili się później, gdy już była nieprzytomna.

Sonia odkryje kłamstwa Stefaniaka w 3265. odcinku „Barw szczęścia”

Będą kolejne gwałty na Soni. Ale stanie się to, czego obawia się Stefaniak – będzie się zdarzać coraz więcej wpadek. Choćby ślady zostawione przez gwałcicieli, których nie uprzątnie, a ona je zauważy. W 3265. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Darek (Andrzej Niemyt) – któremu goście Roberta zniszczą w nocy lusterko w samochodzie - powie mu, że ma na to dowody zarejestrowane przez kamery na parkingu. Sonia będzie zaskoczona:

- Jak mogłeś mi nie powiedzieć?! – zapyta Stefaniaka.

- Kumple troszkę przesadzili… Nie chciałem cię tym denerwować… - wykręci się Robert, jak gdyby nigdy nic.

Ale z Janickim nie pójdzie mu tak samo łatwo. Darek zagrozi, że pójdzie na policję, jeśli sąsiad nie zapłaci za zniszczenia.

Stefaniak obserwowany w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3267. odcinku „Barw szczęścia” zaniepokojona kręceniem Stefaniaka, Sonia zamontuje w mieszkaniu kamerę. Sebastian (Marek Krupski) poradzi jej, jak to zrobić. Czy to wystarczy, by znalazła dowody przeciwko niemu, Bazylowowi i ich kumplom?