Barwy szczęścia, odcinek 3249: Stefaniak rzuci Sonię na pożarcie nie tylko Bazylowowi. Przyłączy się jego kolega bandzior - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-11-04 12:25

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) będzie musiała przygotować kolację dla znienawidzonego przez siebie Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i jego kumpla (Łukasz Ziętek). I założyć pokazującą jej nagie ramiona i ogromny dekolt suknię, sprezentowaną z tej okazji przez Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz). Bezbronna pośród tych drapieżników, Sonia będzie się wzbraniać przed alkoholem, ale Robert zmusi ją do wypicia wina z już rozpuszczonym narkotykiem w środku.

„Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bazylow ze swoim kumplem zgwałcą Sonię w zamian za umorzenie Stefaniakowi odsetków od długu. Dziewczyna będzie musiała przygotować kolację dla znienawidzonego przez siebie bandyty.

Sonia pośród drapieżników w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak zażyczy sobie kuchni orientalnej na kolację dla Bazylowa i jego kumpla. Sonia się postara i pierwszy raz w życiu przygotuje tajskie dania – prawdziwą ucztę. Robert zaopatrzy ją też na wieczór w suknię, którą Sonia uzna za zbyt wyzywającą, ale cóż – pan każe, sługa musi. Podczas kolacji będzie wspaniałą gospodynią. Będzie się zachowywać bardzo ostrożnie, pilnując każdego kroku i słowa. Przecież w ogóle nie chciała Bazylowa w domu, a on jeszcze kogoś ze sobą przyprowadzi… Ale nie swoją dziewczynę, jak zostało zapowiedziane, tylko innego bandziora. Skłamie, że z partnerką pokłócili się przed jego wyjściem.

- Moja Sonia nigdy się ze mną nie kłóci – oświadczy triumfalnie Stefaniak.

Ale słysząc to ona akurat odwróci głowę, kiedy jej „niekłócący” się partner cmoknie ją w policzek. Bazylow będzie rzucał obleśne spojrzenia i dwuznaczne uwagi, w pełni zrozumiałe tylko dla Roberta, które sprawią, że nawet on poczuje się niezręcznie, typu: „Jak jest pikantnie, jak jest ostro, to ja lubię” i patrząc na swoją ofiarę: „Jaka jest pyszna… ta kolacja”. Suknia Soni będzie piękna, ale odsłoni połowę górnej części jej ciała – będzie w niej wyglądać tak krucho, tak bezbronnie, otoczona seksualnymi drapieżnikami… Nie będzie chciała pić alkoholu i kilka razy to powtórzy, ale to nie pomoże – Stefaniak ją do tego nakłoni, a w winie będzie już rozpuszczony narkotyk, który sprawi, że za chwilę znowu straci przytomność.

- Kochanie, to jest toast na twoją cześć – powie jej okrutny Robert.

Sonia upije łyk z kieliszka wina...

Kamerka w mieszkaniu Soni i Stefaniaka w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3267. odcinku „Barw szczęścia” Sonia postanowi zamontować w mieszkaniu kamerę i pozbyć się wątpliwości zasianych przez Darka (Andrzej Niemyt), oskarżającego Stefaniaka o to, że jego nocni goście zniszczyli mu lusterko w samochodzie. Tak się stanie po kolejnej nocy gwałtów, kiedy Robert uśpi ją po ich dwuosobowym, „romantycznym” wieczorze. Sebastian (Marek Krupski) doradzi jej, jak zainstalować kamerkę.

Barwy szczęścia, odcinek 3249. Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), Sonia (Weronika Nockowska)
19 zdjęć

