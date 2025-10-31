Barwy szczęścia, odcinek 3265: Sonia odkryje kłamstwa Stefaniaka. Zobaczy kolejne ślady i w końcu zacznie coś podejrzewać – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3262. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dojdzie do kolejnego gwałtu na odurzonej środkami nasennymi Soni pod przykrywką zorganizowanego przez Stefaniaka „romantycznego” wieczoru. Tym razem Bazylow (Andrzej Szeremeta) przyprowadzi wspólnika.

Sonia będzie chciała zajść w ciążę ze Stefaniakiem w 3263. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Marzenie Soni o szczęśliwej rodzinie nie byłoby pełne bez jej wizji z dzieckiem jej i Stefaniaka. W 3263. odcinku serialu „Barwy szczęścia” mama Mateuszka (Filip Kowalewicz) zwierzy się Dominice (Karolina Chapko), że bardzo by tego chciała.

Sonia dowie się, że Stefaniak ją okłamuje w 3265. odcinku „Barw szczęścia”

Kolejny „romantyczny” wieczór i kolejny gwałt. Ale tym razem Stefaniak niedokładnie posprząta po swoich znajomych bandytach. W 3264. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, kiedy Sonia się obudzi, znowu obolała i z lukami w pamięci, zauważy, że mieszkanie wygląda tak, jakby poprzedniego wieczora mieli gości. A przecież byli z Robertem sami. On ją zapewni, że nikogo u nich nie było, ale kiedy Sonia będzie wychodzić, spotka na klatce schodowej Darka (Andrzej Niemyt), który zwróci jej uwagę, że przez hałasy u nich nie mógł w nocy spać. W 3265. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wiele się zmieni. Okaże się, że Stefaniak zapomniał o tym, że parking jest stale monitorowany. I kiedy Darek powie mu, że ma zapłacić za zniszczone przez jego nocnych gości lusterko, on się wszystkiego wyprze. Usłyszy jednak, że zdarzenie zarejestrowały kamery CCTV. Darek zapowie Robertowi, że jest gotów iść na policję, jeżeli on nie ureguluje zapłaty za zniszczenia. W ten sposób Sonia zorientuje się, że jej „ukochany” ją okłamuje…