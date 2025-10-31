Barwy szczęścia, odcinek 3263: Sonia zajdzie w ciążę? Zapragnie dziecka ze Stefaniakiem! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3263 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3250. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak zawrze układ z Bazylowem (Andrzej Szeremeta). Robert zgodzi się na gwałty na Soni w zamian za spłatę długu i odsetków od niego.

Sonia pionkiem w grze między Stefaniakiem a Bazylowem w 3262. odcinku „Barw szczęścia”

W 3262. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bazylow znowu zgwałci nieprzytomną Sonię, której Stefaniak zaproponuje romantyczny wieczór. Znów ten sam schemat – podanie jej leków nasennych albo ich mieszanki z narkotykami i znowu wpuszczenie do mieszkania Bazylowa, tym razem także z jego wspólnikiem. Dziecko będzie spało u Dominiki i Sebastiana (Marek Krupski).

Sonia zamarzy o dziecku ze Stefaniakiem w 3263. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Sonia nie tylko nie odejdzie od Stefaniaka, choć już wie, że to, w jaki sposób ją traktuje, zależy tylko od jego humoru nie danego dnia, ale danej chwili, bo łatwo traci w jej obecności kontrolę nad swoim zachowaniem. Wie, że obojętnie jaki będzie, ona i tak nie odejdzie. Mama Mateuszka musiała mieć bardzo złe dzieciństwo, skoro tak łatwo wpadła w sidła Roberta – jak gdyby znała tylko to i powtarzała znajomy schemat, co jest typowe dla ofiar przemocy. Dlatego zapewne tak bardzo jej zależy na tym, by żyć w szczęśliwej rodzinie, a nawet w jej iluzji! Dopełnieniem takiej wizji rodziny byłoby dla Soni dziecko z jej „ukochanym”. W 3263. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zamarzy o tym, by mieli je ze Stefaniakiem! Powie o tym Dominice. A on dalej będzie organizował gwałty na niej, nieprzytomnej i niczego niepamiętającej, umożliwiając Bazylowowi popełnianie przestępstw w swoim mieszkaniu. Byle tylko spłacić swoje długi… Ale co będzie, jeżeli Sonia odstawi środki antykoncepcyjne i zajdzie w ciążę z Bazylowem…?