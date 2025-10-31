Barwy szczęścia, odcinek 3248: Kodur nie odpuści Celinie! Udowodni, że to ona porwała Andrzeja? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Kodura w sprawie porwania Andrzeja w 3248 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi go do Celiny Brońskiej! Póki co komisarz nie będzie miała żadnego dowodu, że to ona uprowadziła Zastoję w Dubaju, sprowadziła go do Polski i wystawiła policji, ale doskonale wie o tym, że Celina pracowała dla Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński), a syn Józefiny (Elżbieta Jarosik) próbował na własną rękę znaleźć oszust, który okradł Rawiczową.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3249: Celina i Cezary obserwowani przez Kodura. Odkryje, że to oni porwali Andrzeja? - ZDJĘCIA

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz znów spotka się z Celin, bo oboje wezwie na przesłuchanie Kodur. Dociekliwy policjant nie spocznie, póki nie rozwiąże zagadki porwania Andrzeja do samego końca!

Barwy szczęścia. Weronika zostawi Modrzyckiego? Życie Oli zagrożone po operacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Marcin jest ci coś w stanie udowodnić? - zapyta Łukasz byłej kochanki, której pomógł przeprowadzić całą akcję wywiezienia Andrzeja z Dubaju do Włoch, a potem do Polski. - Pytanie, czy będzie chciał... Ty znasz go lepiej. - To dobry glina, ale rozsądny. Dostarczyłaś im faceta pod nos i on doskonale wie, że sami by go nie dopadli. Moim zdaniem powinien odpuścić. - A odpuścił kiedykolwiek? - zapyta Celina i wtedy Łukasz zrozumie, że Kodur nie spocznie, póki nie pozna prawdy.

Podczas przesłuchania Celina w 3248 odcinku "Barw szczęścia" udzieli tylko oczywistych odpowiedzi, na temat zlecenia, które dostała od Cezarego. Do niczego się nie przyzna. A ponieważ pozbyła się wszelkim dowodów porywania Andrzeja, zniszczyła wszystkie ślady, zachowa spokój, wiedząc, że Kodur nic na nią nie ma.