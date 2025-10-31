Barwy szczęścia, odcinek 3248: Kodur nie odpuści Celinie! Udowodni, że to ona porwała Andrzeja? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-31 15:57

W 3248 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina (Orina Krajewska) zostanie wezwana na przesłuchanie przez komisarza Kodura (Oskar Stoczyński)! Nie będzie wiedziała, czego się spodziewać po policjancie, czy Marcin ma jakiś dowód na to, że to ona porwała Andrzeja Zastoję (Leon Charewicz). Łukasz (Michał Rolnicki) uspokoi Celinę, że Kodur odpuści, bo przecież ma to, czego chciał - oszust trafił do aresztu. Ale bardzo się pomyli, bo w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Marcin uprzedzi Celinę i Łukasza, jak bardzo "wdepnęli"...

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Kodura w sprawie porwania Andrzeja w 3248 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi go do Celiny Brońskiej! Póki co komisarz nie będzie miała żadnego dowodu, że to ona uprowadziła Zastoję w Dubaju, sprowadziła go do Polski i wystawiła policji, ale doskonale wie o tym, że Celina pracowała dla Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński), a syn Józefiny (Elżbieta Jarosik) próbował na własną rękę znaleźć oszust, który okradł Rawiczową. 

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz znów spotka się z Celin, bo oboje wezwie na przesłuchanie Kodur. Dociekliwy policjant nie spocznie, póki nie rozwiąże zagadki porwania Andrzeja do samego końca!

- Marcin jest ci coś w stanie udowodnić? - zapyta Łukasz byłej kochanki, której pomógł przeprowadzić całą akcję wywiezienia Andrzeja z Dubaju do Włoch, a potem do Polski.

- Pytanie, czy będzie chciał... Ty znasz go lepiej.

- To dobry glina, ale rozsądny. Dostarczyłaś im faceta pod nos i on doskonale wie, że sami by go nie dopadli. Moim zdaniem powinien odpuścić.

- A odpuścił kiedykolwiek? - zapyta Celina i wtedy Łukasz zrozumie, że Kodur nie spocznie, póki nie pozna prawdy. 

Podczas przesłuchania Celina w 3248 odcinku "Barw szczęścia" udzieli tylko oczywistych odpowiedzi, na temat zlecenia, które dostała od Cezarego. Do niczego się nie przyzna. A ponieważ pozbyła się wszelkim dowodów porywania Andrzeja, zniszczyła wszystkie ślady, zachowa spokój, wiedząc, że Kodur nic na nią nie ma. 

- Pani klientką była Józefina Rawicz, tak? Na jej zlecenie sprowadziła pani do Polski Andrzeja Zastoję... - stwierdzi, a nie zapyta Kodur, lecz Celina zaprzeczy. 

- Wiem, że jej pomogłeś Łukasz i musisz zdawać sobie sprawę z tego, w co tak naprawdę wdepnąłeś... - uprzedzi Sadowskiego policjant. 

