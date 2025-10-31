Barwy szczęścia, odcinek 3248: Kodur nie odpuści Celinie! Udowodni, że to ona porwała Andrzeja? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Śledztwo Kodura w sprawie porwania Andrzeja w 3248 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi go do Celiny Brońskiej! Póki co komisarz nie będzie miała żadnego dowodu, że to ona uprowadziła Zastoję w Dubaju, sprowadziła go do Polski i wystawiła policji, ale doskonale wie o tym, że Celina pracowała dla Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński), a syn Józefiny (Elżbieta Jarosik) próbował na własną rękę znaleźć oszust, który okradł Rawiczową.
W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz znów spotka się z Celin, bo oboje wezwie na przesłuchanie Kodur. Dociekliwy policjant nie spocznie, póki nie rozwiąże zagadki porwania Andrzeja do samego końca!
- Marcin jest ci coś w stanie udowodnić? - zapyta Łukasz byłej kochanki, której pomógł przeprowadzić całą akcję wywiezienia Andrzeja z Dubaju do Włoch, a potem do Polski.
- Pytanie, czy będzie chciał... Ty znasz go lepiej.
- To dobry glina, ale rozsądny. Dostarczyłaś im faceta pod nos i on doskonale wie, że sami by go nie dopadli. Moim zdaniem powinien odpuścić.
- A odpuścił kiedykolwiek? - zapyta Celina i wtedy Łukasz zrozumie, że Kodur nie spocznie, póki nie pozna prawdy.
Podczas przesłuchania Celina w 3248 odcinku "Barw szczęścia" udzieli tylko oczywistych odpowiedzi, na temat zlecenia, które dostała od Cezarego. Do niczego się nie przyzna. A ponieważ pozbyła się wszelkim dowodów porywania Andrzeja, zniszczyła wszystkie ślady, zachowa spokój, wiedząc, że Kodur nic na nią nie ma.
- Pani klientką była Józefina Rawicz, tak? Na jej zlecenie sprowadziła pani do Polski Andrzeja Zastoję... - stwierdzi, a nie zapyta Kodur, lecz Celina zaprzeczy.
- Wiem, że jej pomogłeś Łukasz i musisz zdawać sobie sprawę z tego, w co tak naprawdę wdepnąłeś... - uprzedzi Sadowskiego policjant.