Barwy szczęścia, odcinek 3242: Józefina będzie pewna, że Andrzej znowu zniknął. Przestraszy się, że będzie mieć Celinę na sumieniu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary zawarł pakt z Celiną (Orina Krajewska) na sprowadzenie Andrzeja do Polski. Ale jej śledztwo zaczęło się dużo wcześniej i przyniosło ciekawe informacje na temat oszusta. Janusz Sikora – tak nazywa się naprawdę - zdał maturę w technikum rolniczym i kupił dyplom magistra inżyniera, którego udawał przez lata w państwowej fabryce w PRL. Do więzienia trafił jako żonaty ojciec dwójki dzieci. Po odsiadce rozwiódł się, porzucił rodzinę, zmienił tożsamość i powziął plan wykorzystywania kobiet.

Józefina wydała wyrok na Andrzeja w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Józefina zdecydowała, że w przypadku Andrzeja sprawiedliwość musi zatriumfować, nieważne jak do tego dojdzie. Szybko przeszła do porządku dziennego nad faktem zlecenia przez Cezarego sprowadzenia oszusta do Polski – nawet obchodząc przy tym prawo. Rawiczowa chce, by – jeżeli ta misja miałaby się nie powieść – by winny pozostał w Dubaju na zawsze, oczywiście martwy.

Józefinę zaniepokoi los Celiny w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Józefina zostanie wezwana przez Kodura (Oskar Stoczyński) do komisariatu i tam dowie się od niego, że policja zgubiła ślad Andrzeja w Dubaju. Cezary zdenerwuje się, że Marcin może się domyśleć, że to on stoi za jego zniknięciem. Matka potwierdzi, że on rzeczywiście podejrzewa ich o nielegalne, zakulisowe działania. Rawicz powie jej na to, że nie wie, co dzieje się w Dubaju – od kilku dni Celina nie daje znaku życia. Dżo się to nie spodoba. Po pierwsze, ucieczka oszusta w ogóle nie wchodzi w grę – musi ponieść karę za to, co jej zrobił. Po drugie, nie chce, by Brońskiej coś się stało. Józefina nie będzie chciała, by jej śmierć obciążyła jej sumienie. Syn ją uspokoi:

- Celina jest profesjonalistką i zna ryzyko. A policji zawiadomić nie możemy. To by tylko zaszkodziło i jej i nam.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl