Barwy szczęścia, odcinek 3234: Złodziej Romeo zdradzi Grzelakom szokującą prawdę o sobie! Pozwolą mu zostać, bo nie będzie miał już dokąd wracać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3234 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3234 odcinku "Barw szczęścia" Aldona wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po wstrząsającej informacji o tym, że to Romeo jest złodziejem! Zdradzamy, że Bianchi sam przyzna się Grzelakowej do kradzieży w ich sklepie, tuż po tym, jak uda mu się zarobić pieniądze na sprzedaży ciuchów i oddać dług jej mężowi. Włoch postanowi wypełnić ultimatum, postawione mu wcześniej przez Grzelaka i wraz z oddaniem wszystkiego, co im zabrał, także i się do tego przyznać.

Tyle tylko, że ani on, ani Borys w 3234 odcinku "Barw szczęścia" nie będą się spodziewać aż takiej reakcji Aldony, która zażąda natychmiastowego opuszczenia Polski przez oszusta! I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl Borys spróbuje nakłonić swoją żonę do zmiany zdania, gdyż zrobi mu się go żal, tym bardziej, że jednak spełni postawiony przez niego warunek, to jednak Grzelakowa pozostanie nieugięta! I już z samego rana przekaże Włochowi swoją decyzję!

- Rozmawiałam z firmą, która organizuje te wymiany. Przykro mi bardzo, ale to koniec twojej przygody w Polsce... Bardzo mnie zawiodłeś. I dlatego musisz wracać do domu - zakomunikuje mu Aldona.

Romeo wyzna Grzelakom, że nie ma domu we Włoszech w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

I te słowa w 3234 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie zabolą Romea! Szczególnie, że Włoch nie będzie miał do czego wracać i w końcu zdecyduje się to wyznać Grzelakom, czym ogromnie ich zaskoczy i sprawi, że już oboje spojrzą na niego zupełnie innym okiem!

- Ja nie mam domu - przyzna im Romeo z trudem powstrzymując łzy.

- Ale gdzieś przecież mieszkacie, prawda? - zainteresuje się Grzelakowa, gdy Włoch doda, że jego rodzice jakiś czas temu stracili pracę, a że mieli pozaciągane kredyty, to bank zabrał im dom!

- Jak jest ciepło, to w namiocie. Mamy na szczęście dosyć łagodne zimy. Ale jak jest potrzeba, to różnie. U znajomych albo w noclegowni - wyjaśni Bianchi, po czym doda, że wyjazd do Polski był dla niego jedyną szansą na normalne życie i prawdziwy dom...

I choć w 3234 odcinku "Barw szczęścia" już i Aldonie zrobi się żal chłopaka, to jednak postanowi sprawdzić, czy to, co mówi faktycznie jest prawdą. Tym bardziej, że przecież wcześniej o niczym im nie powiedział, a zdarzało mu się już nie tylko kraść, ale i kłamać, przez co Grzelakowa postanowi mieć pewność. I taką zyska, gdyż okaże się, że tym razem Romeo powiedział prawdę!

- Jednak nie kłamał - powie Borysowi, po czym doda, że organizator wymiany nie miał pojęcia o tym, że Romeo jest bezdomny i to nie bez przyczyny - Jego matka bała się, że to mogłoby zablokować jego wyjazd do Polski...

- Nie dokładajmy mu problemów, Skarbulku. On zasługuje na wybaczenie - uzna Borys.

Aldona jednak zgodzi się, aby Włoch u nich został w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

I takie w 3234 odcinku "Barw szczęścia" otrzyma, gdyż ostatecznie i Aldona zmieni zdanie i w tej sytuacji zgodzi się, aby złodziej Romeo jednak u nich został, czego on początkowo nie będzie świadomy. Dlatego spakuje swoje rzeczy i przekaże Grzelakowej, że jest już po rozmowie z organizatorem wymiany, który będzie miał stawić się po niego z samego rana. Ale to jednak nie nastąpi, gdyż po nim skontaktuje się z nim i żona Borysa i wszystko odwoła!

- Nie przyjedzie - uśmiechnie się Aldona, po czym doda - Też z nim rozmawiałam. Ustaliśmy, że naszej poprzedniej rozmowy nie było. Masz czyste konto... Zostajesz z nami. A o tych kradzieżach to jeszcze sobie pogadamy!

Po tych słowach w 3234 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowa jeszcze podejdzie do Włocha i go przytuli, a on aż nie będzie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Ale czy to będzie już koniec jego wyskoków? A może jednak Aldona pożałuje, że dała mu kolejną szansę? O tym dowiemy się już niebawem!

