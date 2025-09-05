Barwy szczęścia, odcinek 3218: Tak Andrzej i jego wspólnik Antoni będą się bawili w Dubaju. Celina namierzy ich w luksusowym hotelu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Arabska przygoda Andrzeja Zastoi-Modelskiego zacznie się w 3218 odcinku "Barw szczęścia" i może źle się skończyć dla oszusta, który jest ścigany nie tylko przez policję z Polski, ale także przez Celinę Brońską. Wynajęta przez Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński) detektywka wyruszy tropem Andrzeja do Dubaju, odnajdzie oszusta, namierzy go w luksusowym hotelu i zastawi na niego pułapkę.

Andrzej i jego wspólnik jak arabscy szejkowie w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

Celina będzie doskonale wiedziała, że Andrzej wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że po tym jak okradł Józefinę ma sporo pieniędzy, by się tam dobrze bawić. To, co detektywka zastanie w Dubaju, gdzie bez większego trudu wypatrzy Andrzeja i Antoniego Kiryłłę, którzy przebierają się za arabskich szejków.

Józefina zaplanuje zemstę na Andrzeju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

W tym czasie w Polsce w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Cezary bezskutecznie spróbuje odwieść Józefinę od planu zemsty na Andrzeju. Oszukana, okradziona, porzucona i ośmieszona Rawiczowa uzna, że tylko odwet za fałszywym narzeczonym pomoże jej osiągnąć spokój.

Celina odnajdzie Andrzeja i jego wspólnika w hotelu w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

Śledztwo Celiny w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia" będzie obciążone ogromnym ryzykiem. Śledząc Andrzeja, odkryje, że nie bez powodu odwiedził go przyjaciel, Kiryłło, że oszust razem ze wspólnikiem planują kolejną kradzież w arabskim raju, gdzie przyciągną ich nie tylko piękne, bajecznie bogate kobiety, ale także cenna biżuteria, złoto i klejnoty.

Jaką zasadzkę Celina zastawi na Andrzeja i Kiryłłę w 3218 odcinku "Barw szczęścia"? Będzie udawała milionerkę, samotną kobietę, którą obaj uznają za idealną ofiarę do następnego przekrętu. Oczywiście detektywka będzie sprytniejsza niż oszuści, ale trochę potrwa nim Andrzej i Kiryłło wpadną w jej pułapkę.