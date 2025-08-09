Barwy szczęścia, odcinek 3206: Cezary wyda fortunę, by dorwać Andrzeja. Celina weźmie odwet w jego imieniu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3206 - czwartek, 04.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Cezary nie będzie miał dla siebie litości – obwini się za to, że nie ochronił matki (Elżbieta Jarosik) przed oszustem. W dodatku sam we wszystko mu uwierzył, a nawet przestrzegł Andrzeja przed nią! Natalia (Maria Dejmek) spróbuje go przekonać, że winę ponosi sprawca, a nie ofiara, ale on dalej będzie żałował, że nie stanął na wysokości zadania.

W odcinku 3206. serialu „Barwy szczęścia" Cezary wynajmie Celinę

W odcinku 3206. serialu „Barwy szczęścia" Kodur (Oskar Stoczyński) przekaże Cezaremu najnowsze wieści, jakie będzie miał o Andrzeju – Józefina już wcześniej zapowiedziała komisarzowi, że nie chce o nim słyszeć, dopóki go nie odnajdą. Janusz Sikora na pewno przebywa w Dubaju, który stanowi raj dla oszustów matrymonialnych. Rawicz zdecyduje, że nie może liczyć na efektywność policji, ale na Celinę – tak. Postanowi zrobić wszystko, by ściągnąć drania do Polski.

Cezary gotów na wszystko w odcinku 3206. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3206. serialu „Barwy szczęścia" Celina ostrzeże Cezarego o horrendalnych wydatkach na akcję, w którą chce ją zaangażować, ale sprawiedliwość dla matki będzie dla niego najważniejsza. Brońska przewidzi jeszcze inne przeszkody:

- Powiem bez owijania w bawełnę: sprawa wydaje się przegrana. Nawet jeśli komuś uda się go odnaleźć, co nie będzie łatwe, to nie ma żadnych narzędzi nacisku, żeby go ściągnąć do Polski… Nie szkoda tych pieniędzy?

- Nie. Zrobię wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby drania dorwać! - odpowie stanowczo Rawicz.

- I potem... co?

- Potem... się pomyśli.

- Jeśli to ja mam go znaleźć, to muszę wiedzieć po co…

- Ten drań skrzywdził moją matkę... Chcę mu przynajmniej spojrzeć prosto w twarz!

- Na pewno tylko tyle? - detektywka będzie sądzić, że w grę wchodzi również kwestia osobistej zemsty Cezarego. Czy rzeczywiście będzie chciał przekazać Andrzeja vel Janusza Sikorę w ręce policji, czy ma inne plany wobec niego…?