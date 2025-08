Barwy szczęścia. Natalia nie będzie sobie mieć nic do zarzucenia w sprawie Andrzeja. Usprawiedliwi siebie i Cezarego - ZDJĘCIA

Kasia odejdzie z kancelarii Natalii z kwitkiem w kolejnym sezonie „Barw szczęścia”

Po wakacjach w „Barwach szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) poprosi Natalię o pomoc w wybronieniu Leszka (Maciej Czerklański), oskarżonego o spowodowanie śmierci ojca, Szymańskiego (Jacek Grondowy). Właśnie to obiecała jego matce, Krystynie (Agata Pruchniewska). Nieoczekiwanie dla Górki Zwoleńska powie nie… Ale będzie mieć istotny powód. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie samej Kasi, która wciąż może zostać skazana za utrudnianie dochodzenia, niezachowanie ostrożności podczas jazdy i mataczenie, a jej sprawę prowadzi właśnie Natalia. Z uwagi na możliwy konflikt interesów nie będzie więc mogła pomóc młodemu Szymańskiemu.

Natalia nie pomoże Asi w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Asia (Joanna Gzyra) obieca pracownicy kancelarii pomoc Natalii. Będzie nią Halina (Marta Zięba), która teraz sprząta firmę tak, jak robiła to wcześniej Sokalska – obecnie asystentka. Asia dowie się, że mąż Haliny, Omar (Kiril Denev), został oszukany przez pracodawcę. Szef niby przyjął go na umowę o pracę, ale nigdy nie przekazał mu jej egzemplarza i jak się okaże po jego wypadku podczas wykonywania obowiązków, nie odprowadzał za niego składek. Teraz trzeba zapłacić szpitalowi ponad 20 tysięcy złotych za operację, których małżeństwo nie ma. Niestety, Zwoleńska – ani żaden inny prawnik – nic nie zrobi w tej sprawie, skoro poszkodowany nie ma umowy. Chyba że udowodni, iż codziennie w wymaganych przez pracodawcę godzinach stawiał się w pracy i ją świadczył… Jeżeli dostawał wypłatę na swoje konto w banku, to również stanowi dowód. Naszym zdaniem nie wszystko stracone! Ale Natalia zostawi Asię i Halinę samym sobie.

Natalia nie będzie mieć wyrzutów sumienia w „Barwach szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Natalia przekona Cezarego, że jego obwinianie się za dramat oszukanej matki jest niepotrzebne. Ale najpierw wysłucha gorzkich żali męża, który nie będzie sobie mógł wybaczyć tego, że dał się podejść Andrzejowi tak samo, jak Józefina:

- Strasznie ją to wszystko rozbiło. Pieniądze to jeszcze nie taki kłopot. To nie koniec świata, ale emocjonalnie matka jest w strzępach. Ja też powinienem być mądrzejszy. Matka się zakochała, ale i ja dałem się Zastoi omamić.

Zwoleńska zrobi wszystko, by mąż przestał się obwiniać, zdejmując z niego brzemię odpowiedzialności. I przy okazji – z siebie również. Stwierdzi, że tylko Andrzej jest odpowiedzialny za to, co się stało i nikt inny, że był jak uwodziciel, któremu udało się wszystkich oczarować. Rawicz jednak dalej będzie żałował, że nie starał się nawet dowiedzieć o nim wszystkiego, co mógł. I znów Natalia podkreśli, że wszyscy padli ofiarą profesjonalnego oszusta i nie mogą mieć do siebie pretensji. Nie są winni.

