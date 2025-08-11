Barwy szczęścia. Tak będą wyglądały zaręczyny Kasi i Mariusza. Zmieni zdanie w ostatniej chwili - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3205 po wakacjach - środa, 3.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zaręczyny Kasi i Mariusza rozpoczną kolejny sezon "Barw szczęścia", który ruszy od 3203 odcinka. Dowody miłości, które Kasia stale dostaje od rolnika z Brzezin utwierdzą ją w przekonaniu, że czeka ich wspaniała przyszłość. Mimo że oboje inaczej patrzą na wspólne życie. Mariusz pragnie ślubu, tradycyjnego wesela na wsi i potwierdzenia, że Kasia będzie z nim aż do śmierci, a ona ma już za sobą trzy nieudane małżeństwa i nie rozumie dlaczego Karpiuk tak naciska na ślub.

Ucieczka Kasi od Mariusza w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach

Wytrwałość Mariusza się opłaci, bo kiedy w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia od niego ucieknie, wyjedzie z Brzezin razem ze swoim synem, rolnik ruszy jej śladem. I przekona ukochaną, że pośpieszył się z oświadczynami, że kiepsko wybrał moment, bo Kasia dopiero co rozwiodła się z Łukaszem (Michał Rolnicki).

Kasia przyjmie pierścionek zaręczynowy od Mariusza w 3205 odcinku "Barw szczęścia"

Ostatecznie dopiero w finale 3205 odcinka "Barw szczęścia" nastąpi wymarzony początek sezonu dla tej pary. Kasia zdecyduje się na powrót do Mariusza, a gdy będą już w jego uroczym domku na wsi, przyjmie pierścionek zaręczynowy. Jak przebiegną zaręczyny? Czy Mariusz oświadczy się drugi raz? Nie do końca, bo tym razem to Kasia weźmie sprawy w swoje ręce. Jak podaje światseriali.interia.pl znajdzie w szafce przy łóżku pierścionek i włoży go na palec.

- Czy to znaczy, że... Naprawdę? Wyjdziesz za mnie? - zapyta Mariusz. - Wyjdę. Kiedyś... - odpowie Kasia, której nie będzie śpieszno do ślubu.

Czy będzie ślub Kasi i Mariusza w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Następnego dnia Kasia w 3206 odcinku " Barw szczęścia" po wakacjach powie synowi, że zostają w Brzezinach na zawsze i że zgodziła się zostać żoną Mariusza. Ksawery będzie zaskoczony, że zmieniła zdanie, ale ona wyjaśni, że wcale nie o to chodzi. Ślub Kasi i Mariusza nie nastąpi tak szybko, jak można by się spodziewać. Jednak już same zaręczyny dobiją jej byłego męża Łukasza.