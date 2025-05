Barwy szczęścia, odcinek 3201: Ksawery usłyszy kłótnię Kasi i Mariusza. Zrozumie, że się rozstaną – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP

W ciągu minionego roku w życiu Ksawerego było kilka poważnych zawirowań. W serialu „Barwy szczęścia" Kasia i Łukasz (Michał Rolnicki) oddalili się od siebie. Potem jego mama zaczęła poważnie myśleć o związaniu się z Mariuszem. Chłopiec nie był na początku do tego przekonany, nie chciał u niego nawet zostawać na dłużej.

Ksawery zdziwił się związkiem Łukasza z Agnieszką w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Łukasz zdradził Ksaweremu, z kim ma zamiar teraz dzielić życie, w SezoNOVYm. Wspomniał wcześniej o nowej dziewczynie, ale chłopiec był pewien, że to Celina (Orina Krajewska). Kiedy okazało się, że to „ciocia” Agnieszka (Katarzyna Tlałka), na jego buzi odmalowało się niedowierzanie połączone z rozczarowaniem. Stwierdził, że „to wszystko dziwne”.

Ksawery straci grunt pod nogami w odcinku 3201. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3201. serialu „Barwy szczęścia" Kasia i Mariusz potężnie się pokłócą. Awanturę sprowokuje propozycja, z jaką przyjdzie Borowska (Dorota Piasecka) z Koła Gospodyń Wiejskich. W imieniu wszystkich kobiet we wsi zaprosi ją do wspólnego kolędowania. Będzie to forma przeprosin za uznanie jej za winną śmierci starego Szymańskiego (Jacek Grondowy). Ale Górka z miejsca odtrąci wyciągniętą do niej rękę i Mariusza wyprowadzi to z równowagi. Po tym, jak Kasia dwukrotnie odrzuci jego oświadczyny, zrozumie to jako część jej planu wycofania się z ich wspólnego życia. Żadne z nich nie będzie zdawać sobie sprawy z tego, że ich krzyków słucha Ksawery. I staje się coraz bardziej przygnębiony.

- I co dalej z nami będzie, piesku? - zapyta w pewnej chwili, patrząc w oczy Mariowi.

Chłopiec bardzo się zasmuci. Zacznie się martwić, że Kasia i Mariusz się rozstaną. Dopiero co przyzwyczaił się do niego i zaakceptował nowy stan rzeczy – mamę z nim, a tatę z ciocią, a już ten nowy ustalony przez dorosłych porządek zaczyna się znowu chwiać. Poczuje się nieważny i odrzucony...